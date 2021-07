Matt Damon thừa nhận đóng bom tấn 'Tử chiến Trường Thành' là 'thảm họa'

Trong tập podcast (tập tin ghi âm) của chương trình hàng tuần WTF with Marc Maron số mới nhất, nam diễn viên Matt Damon đã có những chia sẻ thật lòng về tác phẩm Tử chiến Trường Thành (The Great Wall) của đạo diễn Trung Quốc Trương Nghệ Mưu, ra rạp năm 2016. Trong phim này, anh thủ vai một người lính vô tình bị cuốn vào cuộc chiến của người Trung Quốc chống lại sự tấn công của quái vật. Là một người ngoại quốc, thế nhưng nhân vật này mau chóng trở thành anh hùng, vận dụng mọi kỹ năng tác chiến giúp người Trung Quốc.

Phim có kinh phí lên đến 150 triệu USD, được dẫn dắt bởi một trong những đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc, quy tụ dàn diễn viên đình đám cả Hollywood lẫn xứ Trung bao gồm Pedro Pascal, Willem Dafoe, Lưu Đức Hoa, Cảnh Điềm... nhưng câu chuyện thế kỷ thứ 11 trên đất Trung Hoa xưa không đủ sức thuyết phục khán giả.

Phim bị chấm ở mức 35%, phần các nhà phê bình trên trang Rotten Tomatoes và ở mức 42% từ hơn 10.000 lượt đánh giá ở phần người dùng. Trang Metacritic chấm phim ở mức điểm 4,2/10. Tại phòng vé, phim đạt trên 334 triệu USD toàn cầu, thế nhưng tại thị trường Bắc Mỹ, phim trở thành "bom xịt" khi thu về chỉ 45,5 triệu USD.

Bên cạnh đó, ngôi sao sinh năm 1970 còn nói về điểm nhìn sắc tộc của đạo diễn Trương Nghệ Mưu khi làm phim này ngay khi anh nhận được kịch bản dự án: "Tôi thấy phim có cốt truyện giống với cốt truyện các phim Lawrence of Arabia, Dances with Wolves và Avatar . Điểm chung là những người bên ngoài tìm đến một nền văn hóa mới, tìm kiếm giá trị trong nền văn hóa đó, mang những kỹ năng bên ngoài nền văn hóa đó vào bên trong cuộc chiến và mọi thứ thay đổi mãi mãi". Thậm chí, tài tử còn tiết lộ con gái của anh cũng chẳng thích tác phẩm.

Matt Damon là một trong những ngôi sao nổi tiếng ở Hollywood. Anh đóng phim từ cuối thập niên 1980 dài đến hiện tại. Phim Saving Private Ryan (1998), The Departed (2006), Elysium (2013), Interstellar (2014), The Martian (2015) là những "điểm sáng" có thể kể qua trong sự nghiệp đóng phim của tài tử. Sắp tới, nam nghệ sĩ sẽ xuất hiện trong phim The Last Duel (dự kiến chiếu tháng 10 tới ở Bắc Mỹ) của đạo diễn Ridley Scott.