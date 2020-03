MC Kỳ Duyên: 'Tôi thấy mình là người mẹ tệ hại'

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên khuyên mọi người không nên so sánh hạnh phúc của mình với người khác. Cô cho biết nếu so sánh, mọi người sẽ cảm thấy thương thân, tiếc phận hoặc cảm thấy ghen tị, thậm chí xa lánh mọi người. “Đàn ông tôi thấy dễ hơn khi kiếm hạnh phúc. Chẳng hạn như họ làm việc giỏi, kiếm được tiền… Còn phụ nữ thì phải làm đủ thứ mà xã hội muốn chúng ta phải làm, từ công dung ngôn hạnh tới lo nhà cửa, gia đình, việc làm. Chúng ta làm vậy mà còn phải đẹp nữa. Phụ nữ là phái đẹp nên chúng ta chịu quá nhiều áp lực, nên đừng tự so sánh mình với người khác nữa”, cô chia sẻ.

Nữ MC hải ngoại khẳng định những điều mọi người đang thấy trên tạp chí, YouTube đều là ảo. Thậm chí, cô thẳng thắn: “Ngay cả video mà tôi đang làm cũng ảo. Tất cả tấm hình mà quý vị thấy, đăng trên quảng cáo, poster của tôi hay của nghệ sĩ nào người Việt , trên thế giới đều chỉnh sửa rất kỹ đến từng lỗ chân lông. Nhiều khi tôi nhìn những bức hình của mình còn không nhận ra mình. Xã hội bây giờ quá áp lực để mình cảm thấy mình không đủ, không đẹp đủ, giỏi đủ và tài đủ".

Kỳ Duyên khoe ảnh cùng con gái trên trang cá nhân Ảnh: FBNV

Kỳ Duyên liên hệ đến câu chuyện cá nhân để nói về việc này. Nhiều người khi nhìn cô trên sân khấu sẽ thấy cô là người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin, bản lĩnh nhưng đằng sau đó, cô cũng có những câu chuyện riêng. MC hải ngoại kể lại câu chuyện một người bạn chăm sóc con gái tận tình và chia sẻ: “Khi tôi thấy như vậy, tôi thấy mình là bà mẹ quá tệ hại. Tại vì cuối tuần tôi phải đi show và không có dịp để gần con trong mọi công việc của con. Những lúc như vậy, tôi nhờ bà đưa đi, hoặc nhờ bố mẹ có con trong trường học cùng. Tất nhiên lúc con tôi thật cần tôi, thì tôi cũng ráng bay về”.

MC Kỳ Duyên luôn cảm thấy bản thân không cho con đầy đủ, không làm tròn bổn phận khi nhìn thấy những bà mẹ tốt ngoài xã hội. Cho đến khi một người bạn ngưỡng mộ tình yêu thương của Kỳ Duyên dành cho con gái, cô mới thay đổi suy nghĩ. “Khi nghe như vậy, tôi mới bất ngờ. Vì tôi tưởng mình thuộc vào loại một trong những bà mẹ hạng bét chứ. Tôi tưởng con tôi đến thời điểm này khôn ngoan, chưa sai lầm là do tôi may mắn, hoặc do con tôi tự giỏi. Đó là những suy nghĩ về vai trò làm mẹ của tôi. Chúng ta không ai hoàn hảo cả, nên muốn tìm đến hạnh phúc thì đừng bao giờ so sánh", cô tâm sự.