MC Long Vũ, Anh Tuấn, Tùng 'John' ôm đàn, chơi nhạc The Beatles không khác thời sinh viên

Sự trở lại của những ban nhạc sinh viên "đình đám"

Ban nhạc Desire gồm các thành viên như MC Anh Tuấn, Long Vũ, Tùng John… từng “nổi như cồn” trong giới sinh viên thập niên 90. Ban nhạc Desire cover (chơi lại) những bài “hit” của The Beatles. Trong suốt hàng chục năm qua, các thành viên của ban nhạc vẫn gắn bó với nhau trong cả đời sống lẫn âm nhạc.

Desire bất ngờ xuất hiện trên sân khấu vào tối qua, 9.10, trong buổi họp báo chương trình In the spotlight - The Beatles Symphony và gặp mặt những người hâm mộ yêu nhạc The Beatles, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 80 của huyền thoại John Lemon - thủ lĩnh của nhóm nhạc.

Ban nhạc Desire giờ đã được mở rộng với nhiều những thành viên mới cũng đến từ những ban nhạc sinh viên đình đám ở phía Bắc vào những thập niên trước.

Ban nhạc Desire có thêm những thành viên mới Ảnh NSCC

Trên sân khấu, MC Long Vũ hóm hỉnh chia sẻ: “Chúng tôi mất đúng 9 tháng 10 ngày tập luyện cho chương trình này”. Anh cho hay, ban nhạc Desire là thế hệ sau tiếp nối của nhiều ban nhạc chơi nhạc The Beatles trước đó.

“Chúng tôi bắt đầu chơi cùng nhau vào những năm 1991 - 1992. Tình yêu với âm nhạc của The Beatles truyền tiếp qua bao thế hệ cho đến những thế hệ tiếp sau chúng tôi nữa", anh nói.

Ban nhạc Desire cùng nhiều ban nhạc sinh viên Hà Nội thập niên 80, 90 như Đại bàng trắng, “Beat bao tải”… sẽ xuất hiện trong chương trình In the Spotlight - The Beatles Symphony diễn ra vào tối 5 và 6.12 tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), nhằm tái hiện phần nào không gian âm nhạc sôi động của những đêm nhạc tưởng niệm ngày mất của John Lemon ở nhiều trường đại học cách đây hơn 2 thập kỷ.

Dành cho người hâm mộ The Beatles trên khắp thế giới

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sĩ Hồng Kiên, chương trình In the spotlight - The Beatles Symphony có sự tham gia của dàn nhạc In the spotlight và các ca sĩ như Tùng Dương, Uyên Linh, Phạm Anh Khoa, nhóm Oplus, Vũ Đinh Trọng Thắng (Ngọt), Trịnh Nhật Minh, Hoàng Trang và Nguyễn Đông.

Chương trình sẽ giới thiệu tới khán giả nhiều ca khúc bất hủ của The Beatles như: Here comes the sun, Yellow submarine, Don’t let me down, Imagine, Come together, Hey Jude, All you need is love ...

The Beatles là ban nhạc rock gồm 4 chàng trai John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr, đến từ thành phố cảng Liverpool (Anh), hoạt động trong thập niên 1960 - 1970. Với 20 đĩa đơn và 19 album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, 15 bản thu được lưu danh trong Grammy Hall of Fame, The Beatles trở thành nhóm nhạc thành công nhất mọi thời.

Một góc trong trưng bày Love The Beatles tại khuôn khổ sự kiện Ảnh BTC

Vào ngày 4.4.1964, họ lập nên cột mốc vô tiền khoáng hậu: chiếm lĩnh cả 5 vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng Hot 100 Billboard. Cho đến ngày nay, The Beatles vẫn độc tôn ngôi đầu ở lượng đĩa bán ra với hơn 600 triệu bản trên toàn cầu, dù ban nhạc đã tan rã từ năm 1970.

Ngày nay, những ca khúc của The Beatles xuất hiện ở khắp mọi nơi trên thế giới, với nhiều hình thức khác nhau: từ những nhà hát thính phòng mang tính hàn lâm do những dàn đại hợp xướng và hoà tấu danh giá trình bày, đến những buổi diễn live hoành tráng trong các sân vận động chật cứng người của các nhóm rock cuồng nhiệt; từ những quán bar sôi động cho đến một góc nhà ga nào đó trong tiếng đàn guitar thùng của một người nghệ sĩ đường phố. Các ca khúc của The Beatles còn được NASA chọn làm thông điệp gửi ra ngoài vũ trụ để kết nối với những hành tinh khác.

Hai đêm nhạc The Beatles Symphony sẽ được truyền trực tiếp trên kênh VLive để những người ái mộ The Beatles trên khắp thế giới đều có thể thưởng thưởng thức. VLive từng thực hiện và phát sóng toàn cầu concert online thực tế ảo VR BTS World Tour Love Your-self: Speark Yourself của ban nhạc đình đám BTS tại Sân vận động Wembley (Mỹ); chuỗi Beyond Live của TVXQ, Super Junior, NCT; concert Việt - Hàn VHeartbeat…

The Beatles Symphony sẽ là điểm khởi đầu mới cho chuỗi chương In the spotlight với những đêm nhạc tôn vinh các nghệ sĩ, ban nhạc huyền thoại, những tinh hoa của âm nhạc đại chúng thế giới như ABBA, Queen, Michael Jackson, Bob Dylan...