Meghan Markle được mời lồng tiếng phim hoạt hình 'The Simpsons'

Gần đây dư luận xôn xao khi thông tin Meghan Markle muốn trở lại với công việc diễn xuất bằng một nhân vật siêu anh hùng. Trợ lý của cô - Nick Collins đang ráo riết tìm kiếm một vai diễn ấn tượng và công khai việc Meghan Markle hợp tác trong một dự án lồng tiếng của hãng phim đình đám Disney.

Không nhũng thế, hoàng tử Harry cũng đã giúp đỡ vợ bằng cách giới thiệu Meghan Markle với CEO của Disney là Bob Iger lẫn vợ ông, Willow Bay. Như hiểu được mong muốn của Meghan Markle, nhà sản xuất của The Simpsons (Gia đình Simpson), AI Jean đã đề nghị cô một vai diễn lồng tiếng trong loạt phim hoạt hình nổi tiếng này.

The Simpsons từng dự đoán Donald Trump sẽ trở thành Tổng thống Mỹ

Al Jean chia sẻ với RadioTimes rằng Meghan rất được chào đón để thực hiện vai trò lồng tiếng trong phim hoạt hình phát sóng trên Channel 4. "Chúng tôi đã nghe những chia sẻ của Harry và Meghan. Tôi biết cô ấy muốn làm công việc lồng tiếng. Vì vậy, nếu họ đọc được điều này, hãy gọi cho chúng tôi". The Simpsons là một chương trình truyền hình hài kịch hoạt hình nổi tiếng của Mỹ được chiếu từ năm 1989 trên Fox Network cho đến nay và đã có trên 650 tập. Với nội dung châm biếm nhiều khía cạnh của đời sống, đặc biệt là lối sống của tầng lớp lao động và trung lưu tại Mỹ, văn hóa và xã hội Mỹ nói chung, The Simpsons được xem là một trong những sản phẩm văn hóa đại chúng quan trọng và có nhiều ảnh hưởng nhất của Hoa Kỳ. AI Jeans, người đã gắn bó với sê-ri phim hoạt hình này từ đầu được đánh giá là một biên kịch tài năng và có thể ''đoán trước được tương lai''. The Simpsons đã hơn 15 lần tiên đoán đúng những sự kiện sẽ diễn ra trong đời thực như việc Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, dịch bệnh Ebola, Disney mua lại hãng 20th Century Fox hay sự ra đời của đồng hồ thông minh.