Mùa cuối siêu phẩm ‘Game of Thrones’ sẽ được làm lại?

Dòng chia sẻ trên tài khoản Twitter chính thức của đoàn làm phim Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) là câu cửa miệng của nhà Stark thành Winterfell, một trong 7 đại gia tộc Westeros, cai quản vùng đất phương Bắc rộng lớn. Động thái này khiến một số người hâm mộ nghĩ đến việc đoàn phim có thể làm lại mùa 8 sau khi bị nhiều chỉ trích siêu phẩm không chỉn chu tới phút cuối, theo thông tin từ tờ Daily Mail.

Anh em nhà Stark trong phim 'Game of Thrones' ẢNH: INVERSE

Nhiều người hâm mộ vẫn tức giận hai nhà biên kịch David Benioff và D.B.Weiss về cái kết phim mùa cuối. Loạt phim truyền hình Game of Thrones (chuyển thể từ loạt truyện A Song of Ice and Fire của George R. R. Martin), ra mắt trên HBO từ năm 2011 đến 2019. David Benioff và D.B. Weiss tự viết kịch bản mùa cuối, không còn dựa vào truyện gốc nữa, song không thuyết phục được khán giả.

David Benioff (phải) và D.B. Weiss không thuyết phục được khán giả với kịch bản mùa cuối của 'Game of Thrones' ẢNH: GETTY IMAGES

Tài khoản @ yetz1 ngẫm ngợi: “Mùa 8 thật sắp ra mắt?”, trong khi cầu thủ bóng chày Lance McCullers Jr. của đội Houston Astros (Mỹ) viết: “Bản làm lại của mùa 8 đang đến, được sửa lại vì khán giả”. Thế nhưng, nhiều người vẫn chưa nguôi giận như: “Tôi đã không quan tâm đến phim này từ lâu rồi”, “Vẫn còn quá sớm, tôi vẫn còn phát hờn lắm”… Còn một vài người lại cho rằng dòng chia sẻ trên Twitter của đoàn phim ám chỉ việc bộ phim được phát hành dưới dạng đĩa blu-ray/DVD ( công nghệ đĩa quang màu xanh chạy bằng tia laser màu xanh có bước sóng nhỏ hơn tia laser thường).

Trước đó, không lâu sau khi mùa cuối cùng ra mắt khán giả hồi giữa tháng 4, những người hâm mộ Game of Thrones kêu gọi ký tên trên trang Change.org để kiến nghị HBO làm lại phần 8 với biên kịch có năng lực hơn. Giới phê bình chia làm hai phe: không thích hoặc hài lòng với kết phim.

'Mẹ Rồng' Emilia Clarke là một phần không thể thiếu của 'Game of Thrones' kể từ khi ra mắt đến nay ẢNH: DAILY MAIL

Tờ USA Today nói kịch bản đi vào lối mòn, khi các nhân vật phe thiện đều được tưởng thưởng trong cái kết quá đơn giản. Còn tờ Philadelphia Inquirer nhận định hồi kết phim chưa thỏa mãn khán giả do được hai biên kịch David Benioff và D.B.Weiss viết ra, trong khi tác giả của A Song of Ice and Fire chưa viết xong quyển cuối. Tuy nhiên, Guardian lại khen hồi kết phản ánh được chủ đề tổng quát về nỗi đau chiến tranh. Chọn Bran lên ngôi là phương án tốt để chấm dứt các cuộc chiến. Trong khi tờ Entertainment Weekly khen các biên kịch đã táo bạo chọn một nhân vật ít được yêu thích lên ngai vàng, gây bất ngờ cho người xem.