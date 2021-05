Mùa phim hè 2021 của Hollywood sẽ khởi sắc?

Mở màn cho các bom tấn hè 2021 là Wrath of Man của đạo diễn Guy Ritchie với phần diễn xuất của ngôi sao Jason Statham ra rạp toàn cầu ngày 22.4 và tại Mỹ 7.5. Bom tấn Fast & Furious 9 (tựa Việt Fast & Furious 9: Huyền thoại tốc độ) dự kiến công chiếu toàn cầu vào tháng 4.2019 nhưng sau đó bị dời lịch chiếu nhiều lần. Hiện bom tấn hành động có kinh phí 200 triệu USD này với sự góp mặt của ngôi sao Vin Diesel sẽ ra rạp tại Mỹ vào 25.6. Those Who Wish Me Dead (Kẻ nguyền ta chết) có sự tham gia của minh tinh Angelina Jolie ra rạp ngày 14.5 tại Mỹ.

A Quiet Place Part II (Vùng đất câm lặng 2) ban đầu được ấn định ra rạp vào ngày 20.3.2020, tuy nhiên dịch Covid-19 đã khiến Paramount Pictures phải hoãn việc phát hành bộ phim và nay lịch chiếu mới của tác phẩm kinh dị được chờ đợi này là 28.5. Cũng công chiếu vào ngày 28.5 là siêu phẩm Cruella của Hãng Disney. Ban đầu Disney dự kiến đưa phim ra rạp vào 23.12.2020 nhưng sau đó hoãn đến 28.5.2021. Hãng Disney cũng thông báo dời lịch chiếu bom tấn siêu anh hùng Black Widow (Góa phụ đen) từ 7.5 sang 9.7. Một bom tấn đình đám khác của Disney là Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Shang-Chi và huyền thoại thập nhẫn) cũng dự kiến chiếu vào ngày 3.9 thay vì 9.7.

Các chuỗi rạp phim như AMC, Cinemark, Regal Cinemas bắt đầu mở cửa trở lại tại Bắc Mỹ, bao gồm hai thị trường lớn là New York và Los Angeles (Mỹ). Tuy nhiên, các rạp phim mở cửa không đồng nghĩa với việc doanh thu phòng vé sẽ phục hồi như mùa hè các năm khi đại dịch Covid-19 chưa xuất hiện. Do đó, các chuyên gia nhận định Cruella, A Quiet Place Part II cùng ra rạp ngày 28.5 và Fast & Furious 9 khởi chiếu vào 25.6 sẽ là phép thử quan trọng, đo được phần nào mức độ hồi phục của thị trường phim chiếu rạp tại Mỹ nói riêng và toàn cầu nói chung trong mùa hè năm nay.