Mỹ nam Charlie Puth bị nghi lộ ảnh nude 100%

Bên cạnh sự quan tâm đông đảo của nhiều khán giả, một số tài khoản gây bất ngờ khi lên tiếng. Cụ thể, những người dùng này đã chỉ ra những điểm bất hợp lý trong bức ảnh, đặc biệt là phần thắt lưng trở xuống xuất hiện dấu hiệu cắt ghép ảnh. Đồng thời, họ còn đưa ra bức ảnh gốc, cho thấy nam ca sĩ chỉ để lộ nửa thân trên trong bức ảnh selfie trong phòng tắm.

Tuy nhiên, sự việc hiện chưa được làm rõ, khi chia làm 2 hướng đối nghịch về bức ảnh nhạy cảm của Charlie Puth. Charlie Puth vốn được khán giả yêu mến với vai trò ca sĩ. Giọng ca sinh năm 1991 gây ấn tượng với các bài hit: Nothing But Trouble, Attention, One Call Away, Dangerously, See You Again, We don't talk anymore… Không chỉ nổi bật về tài năng, chuyện tình ái của anh cũng vướng không ít ồn ào khi hẹn hò với mỹ nhân Selena Gomez.