Mỹ nhân Hàn gây sốt vì ảnh khỏa thân táo bạo trên tạp chí

Xuất hiện trên Cosmopolitan số tháng 6.2020, nữ diễn viên Ahn Young Mi gây chú ý với bức ảnh bán khỏa thân khoe đường cong quyến rũ cùng cơ bụng săn chắc và thần thái cuốn hút. Chia sẻ trong buổi phỏng vấn với tạp chí danh tiếng, sao nữ nhà YG không ngại tiết lộ lý do cô thực hiện bộ ảnh táo bạo. Người đẹp cho biết cô luôn nghĩ đến cơ thể của mình và chăm chỉ tập luyện để cải thiện chúng. Nữ diễn viên muốn chứng minh rằng ở đằng sau ống kính, có một Ahn Young Mi rất chăm chỉ tập thể dục.

Sao nữ họ Ahn không chỉ quen thuộc với công chúng nhờ óc hài ước, vui nhộn mà còn bởi thân hình gợi cảm và thần thái cuối hút trên tạp chí ẢNH: COSMOPOLITAN

Cây hài U.40 chia sẻ rằng cô giữ thân hình của mình bằng việc tập Pilates trong suốt 5 năm qua. “Trong quá khứ, tôi cũng đã từng chụp hình khỏa thân và tại thời điểm đó tôi đã nghĩ rằng tốt hơn hết là mình nên trông gầy nhất có thể, nên tôi đã nhịn ăn để làm cơ thể mình ốm đi. Nhưng tại lúc này, tôi quyết định quan tâm đến cơ thể của mình đầu tiên và tập luyện một cách siêng năng để có được vóc dáng mơ ước”, người đẹp xứ Hàn tiết lộ. Ahn Young Mi cho biết thông qua hình ảnh mới này, mọi người có thể thấy được những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô trong việc chăm sóc bản thân và có thể lấy đó làm động lực.

Ahn Young Mi sở hữu vóc dáng thon thả, nuột nà và sức quyến rũ khó cưỡng dù chỉ cao 1,62m ẢNH: COSMOPOLITAN

Trên trang cá nhân, sao phim Reply 1997 tiết lộ vào những năm đầu của tuổi 30, cô đã chụp ảnh khỏa thân và muốn thực hiện một lần nữa trước khi bước qua ngưỡng 40. “Tôi không nghĩ có bất kỳ sở thích nào đem lại nhiều lợi ích như việc tập thể dục. Chúng ta hãy cùng chiến đấu vì sức khỏe bản thân”, Ahn Young Mi nói thêm.

Theo Chosun News hôm 24.5, mỹ nhân nhà YG từng là chủ đề nóng vào năm 2013 khi cô chụp hình khỏa thân cho một tạp chí. Thời điểm đó, Ahn Young Mi không ngần ngại phô diễn đường cong “chết người” trước ống kính dù không một mảnh vải che thân. Ảnh khỏa thân năm xưa cũng nhanh chóng bị “đào” lại sau khi Cosmopolitan tung ra bộ ảnh Ahn Young Mi bán khỏa thân vào hôm 22.5. Những vẻ nóng bỏng bất chấp thời gian đã khiến người đẹp 8X nhanh chóng trở thành cái tên được dân mạng xứ Hàn tìm kiếm chóng mặt rồi bàn tán sôi nổi. Loạt ảnh của mỹ nhân này cũng nhanh chóng đứng đầu top tìm kiếm trên cổng thông tin Naver suốt cuối tuần qua.

Sao nữ nhà YG từng gây sốt với bức ảnh khỏa thân 100% ẢNH: ELLE



Ahn Young Mi là nữ diễn viên hài nổi tiếng hoạt động dưới trướng YG Entertainment. Bắt đầu dấn thân vào showbiz từ năm 2004, người đẹp ghi dấu ấn với các chương trình truyền hình như Real Men hay Radio Star. Cô cũng được biết đến với các bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Tale of Fairy, Kill Me, Heal Me, Reply 1997…