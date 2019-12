Nam Anh - Nam Em tái hiện khoảnh khắc đăng quang của tân Hoa hậu Hoàn vũ

Tối 7.12, chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã diễn ra với nhiều phần thi cam go. Ngôi vị hoa hậu đã thuộc về người đẹp Khánh Vân với sự thể hiện vô cùng xuất sắc. Cặp chị em song sinh Nam Anh - Nam Em đã có mặt từ rất sớm tại sự kiện với sự chuẩn bị vô cùng chỉn chu.

Đặc biệt, Nam Em đã khiến người hâm mộ chú ý khi nhuộm mái tóc bạch kim lại thành mái tóc đen quyến rũ kèm lối uốn xoăn gợn sóng, nhan sắc của người đẹp càng được tôn lên vô cùng. Ngoài ra, bộ trang phục đính hàng ngàn viên đá pha lê ôm sát, xẻ đùi tôn lên đường cong quyến rũ sau khi giảm 12kg.

Bên cạnh em gái song sinh, Nam Anh cũng không kém phần nổi bật với chiếc váy tinh xảo. Người đẹp gốc Tiền Giang còn phối thêm phụ kiện cài tóc để tăng thêm phần nổi bật.

Nam Em - Nam Anh từng có bất đồng những ngày mới hoạt động nghệ thuật . Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long lý giải ngay từ nhỏ, hai chị em phải sống xa nhau do bố mẹ chia tay. Có lẽ do sự xa cách nên tính cách, lối sống và suy nghĩ của Nam Em - Nam Anh cũng trái ngược. Không những thế, việc bước vào làng giải trí Việt muộn hơn cũng khiến Nam Anh thường xuyên bị đem ra so sánh với Nam Em. Chuyện tình đồng tính ồn ào của cô chị cũng khiến cả hai dần xa nhau. Tuy nhiên, hiện tại hai chị em song sinh đã xóa bỏ những hiểu lầm cùng nhau nâng đỡ phát triển hơn trong các hoạt động nghệ thuật.