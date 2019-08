Nam chính nói gì vụ cô gái đã có bạn trai vẫn tham gia show hẹn hò?

Tập mới phát sóng của Ngôi sao tình yêu thu hút sự quan tâm của dư luận bởi sự xuất hiện của Tố My. Cô được nam chính Sỹ Hưng lựa chọn trong số 5 cô gái tham gia chương trình. Tuy nhiên, khi bước vào phần thực hiện thử thách, sinh viên Đại học y dược TP.HCM bất ngờ thú nhận đã có bạn trai. Lý do cô tham gia chương trình vì niềm đam mê ánh đèn sân khấu. “Tôi đến đây vì thích ánh đèn sân khấu, thích đứng với mọi người. Tôi không thực hiện thử thách đó vì sợ người yêu tôi sẽ ghen và không còn thương tôi nữa", cô nói.

Lời thú nhận của Tố My khiến cả trường quay bất ngờ, trong khi Hoàng Rapper và Tuyền Mập lên tiếng bức xúc. Dù thấu hiểu cảm xúc của nữ thí sinh song với Hoàng Rapper, hành động này là sai vì lừa dối ban tổ chức và gây bất công với những cô gái còn lại. Trong khi đó, Tuyền Mập thẳng thắn: “Lời xin lỗi này nó quá nhẹ nhàng. Tôi hiểu tâm lý của người yêu ánh đèn sân khấu, thích được làm nghề. Nhưng điều em đang làm là điều khó có thể chấp nhận được". Sau chương trình, cộng đồng mạng cũng phản ứng gay gắt về Tố My. Một số khán giả dùng từ ngữ khiếm nhã để chỉ trích cô. “Sao trưởng thành rồi mà ngu ngơ đến thế? Tố My có được bình thường không? Sao xem mà bực quá chừng", một tài khoản bình luận.

Tố My nhận nhiều "gạch đá" vì có bạn trai vẫn tham gia show hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Trả lời báo Thanh Niên, nam chính Sỹ Hưng cũng có những chia sẻ về việc bạn chơi tiết lộ đã có người yêu ngay trên sóng truyền hình. Nam người mẫu cho biết anh quyết định chọn Tố My vì thấy tính cách cô ấy khá hợp với bản thân. Đặc biệt là việc nữ thí sinh thấu hiểu, cảm thông cho công việc của anh. “Hơn hết, tôi cảm thấy mình và My đều có tiếng nói chung. Nên lúc cô ấy chia sẻ chuyện đã có bạn trai, tôi thực sự thấy hụt hẫng nhưng không trách hay giận cô ấy", anh nói.

Dù vậy, Sỹ Hưng thừa nhận hành động của My là bất công cho những cô gái khác. Theo anh, khi tham gia chương trình mọi người đều phải trải qua những lần phỏng vấn nghiêm ngặt, vì cá nhân ai cũng muốn tìm cho mình một nửa đích thực.

“Trong số họ đều thực sự nghiêm túc khi tham gia Ngôi sao tình yêu. Tuy nhiên, nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn Tố My vì khi chương trình bắt đầu, thông qua cách nói chuyện, tôi thấy cô ấy là người phù hợp với mình nhất. Bạn có thể yêu ai đó bằng nhan sắc của họ, nhưng hãy nhớ rằng đến cuối cùng, bạn phải sống với tính cách của họ chứ không phải nhan sắc", anh nói.

Vẻ ngoài điển trai của nam chính trong Ngôi sao tình yêu Ảnh: FBNV

Đồng thời, quán quân Người mẫu thời trang Việt Nam 2018 cho biết sau khi chương trình phát sóng, đã có không ít người hâm mộ nhắn tin động viên anh. “Mọi người khuyên tôi hãy vui vẻ lên vì tôi xứng đáng đón nhận một cô gái hoàn hảo hơn Tố My. Sự việc lần này cũng không làm tôi mất niềm tin vào những gameshow hẹn hò vì dù sao đây cũng chỉ là một gameshow, tính chất của nó là giải trí , làm cho mọi người vui vẻ và hiểu nhau hơn. Nếu có cơ hội tôi vẫn sẽ tiếp tục tham gia đến khi nào mình hết ế thì thôi", anh tâm sự.

Sau khi chương trình phát sóng, bên cạnh việc nhiều khán giả bức xúc trước hành động của Tố My, cũng có không ít người cho rằng đây chỉ là sự dàn dựng để chương trình thu hút hơn. Sỹ Hưng lên tiếng phủ nhận thông tin này. Anh thẳng thắn: “Mọi thứ đều xảy ra hoàn toàn tự nhiên, khi đến để ghi hình tôi còn phải cách ly, ở một phòng riêng để không được tiếp xúc với các bạn nữ. Thậm chí, khi vào quay, tôi có hỏi nhà sản xuất mình sẽ phải làm gì thì anh ấy nói rằng tôi cứ chuẩn bị tâm lý tốt, chuyện gì đến sẽ đến. Vì vậy, không có kịch bản nào ở đây cả".