Nam Thư dùng khổ nhục kế đưa Hoài Linh ra khỏi nhà lúc nửa đêm

Tập một web-drama Ma hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ xoay quanh gia đình của Mai Sơn (vai lão gia). Trong đó đáng chú ý sự tranh đấu giữa bà hai (Huỳnh Lập) và bà ba (Nam Thư) để nhận được sự yêu mến, “sủng ái” từ người chồng của mình. Kiều Linh đảm nhận vai người hầu. Với sự vụng về, kém khéo léo trong việc ăn nói, Kiều Linh mang đến tình huống “dở khóc dở cười" cho người xem. Đặc biệt, ở cuối tập phim, lão gia vì nghe câu chuyện có người lạ trong phòng bà ba mà suy sụp về sức khỏe thì sự xuất hiện của nghệ sĩ Hoài Linh khiến người xem bất ngờ. Rất ít khi xuất hiện trong các phim chiếu mạng, đặc biệt là hạn chế giả gái song nam nghệ sĩ vẫn dành thời gian để hỗ trợ đàn em. Nam Thư cho biết khi lên kế hoạch cho dự án này, cô đã nghĩ đến việc sẽ mời đàn anh cùng tham gia. Tuy nhiên, vốn dĩ nghệ sĩ Hoài Linh có lịch trình khá bận rộn nên cô phải theo sát, tìm ngày rảnh cho Hoài Linh. “Điều may mắn nhất là khi nghe đến việc hỗ trợ cho chị Linh, anh Bốn đã nhận lời vì hơn ai hết, anh cũng rất trân trọng những người làm nghệ thuật hết mình”, Nam Thư nói.

Kiều Linh tiết lộ sức khỏe Hoài Linh yếu hẳn nên chỉ nhận hỗ trợ người quen Ảnh: L.Th

Nam Thư cũng tiết lộ thêm về sự xuất hiện của Hoài Linh trong phim. Cô cho biết mời được đàn anh là cả một quá trình gian nan. Thậm chí, “Kiều nữ làng hài" phải dùng "khổ nhục kế" để đàn anh xuống Long An quay phim. “Anh Linh giờ chỉ làm những gì anh thích. Sẵn đây tôi đính chính lý do không tham gia liveshow anh Chí Tài vì bận làm dự án này cho chị Linh chứ tôi không hề bị đuổi. Tối đó tôi ngồi nhà anh Linh, đợi anh ăn cơm xong đến 1 giờ rưỡi sáng đưa anh xuống Long An. Đến 5 giờ 30, chị Linh dậy trang điểm quay trước. Đến 8 giờ sáng, tôi kêu người gọi anh Bốn dậy. Chúng tôi để anh từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm, dù trước đó có hứa là 9 giờ sẽ để anh về. Anh Bốn thương chị Linh. Khi nghe anh nói giả gái, anh cũng hoang mang nhưng khi tôi nói vai này có số phận thế là anh nhận lời ngay”.

Về phía Hoài Linh, nam danh hài tâm sự dù đang tạm ngưng các hoạt động nghệ thuật trên truyền hình để nghỉ ngơi và kinh doanh nhưng khi đồng nghiệp cần hỗ trợ anh đều cân nhắc nhận lời. Anh bật mí những người thân quen khi gọi mình đều biết tính, không được đả động đến chuyện cát-sê. "Tôi muốn hỗ trợ những người làm nghệ thuật chân chính nên nhận tham gia mà không màng gì cả. Cuối dự án muốn cho nhiêu cho, nhiều khi trong bao thơ có một tờ tượng trưng lấy lộc tôi cũng vui", Hoài Linh kể.

Huỳnh Lập không nhận cát-sê vì đàn chị Ảnh: L.Th

Kiều Linh cho biết cô may mắn trong quá trình quay phim và không gặp những câu chuyện tâm linh đáng sợ dù thực hiện một dự án kinh dị. Nữ nghệ sĩ kể: “Khi tôi biết tôi làm phim ma, tôi ra hiện trường cũng rất kỹ. Có những ngày quay bị mưa, trời mưa chiều xong Lập ra thắp nhang rồi hết mưa. Như cảnh quay anh Bốn, anh thương lắm mới nhận chứ có tiền tỉ chưa chắc gì anh nhận. Sức khỏe anh Linh cũng yếu hẳn, sau đó anh ra thắp nhang thì trời hết mưa”.

Tại họp báo, Kiều Linh cũng có những chia sẻ về dự án của mình. Cô tâm sự: “Mọi người cứ nghĩ đây là dự án trở lại của tôi sau 2 năm vắng bóng. Thậm chí gameshow tôi cũng không tham gia. Tôi không thể phân thân được, khi làm gì đó tôi phải toàn tập toàn lực. Tôi kinh doanh bất động sản , sản phẩm online. Công việc này chiếm thời gian của tôi. Chỉ cần nhận lời mời đóng phim 3 ngày, mọi thứ bị rối hết. Có nhiều đêm, sau khi xong công việc tôi nằm ngủ mà ông xã mở một cái gì đó là tôi chạnh lòng. Khi gặp khán giả ở ngoài, khán giả kể lại và hỏi tôi sao không ra sản phẩm làm tôi thấy nợ họ. Tại sao khán giả thương mình như vậy mà mình lại không làm gì cho họ. Nên thôi lâu lâu nhớ nghề, mình muốn có sản phẩm để tri ân khán giả".