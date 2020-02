'Nàng Dae Jang Geum' và các sao Hàn đồng loạt quyên góp chống dịch Covid-19

Sau Trung Quốc, Hàn Quốc là quốc gia có số người mắc Covid-19 cao thứ hai trên thế giới. Việc dịch bệnh chết người bùng phát dữ dội vào những ngày qua khiến người dân, chính quyền không khỏi hoang mang, lo lắng và gấp rút tìm cách ứng phó. Trong khi cả nước đang chung sức, chung tay phòng chống dịch Covid-19, nhiều sao Hàn cũng đóng góp tiền của, trang thiết bị y tế cho Deagu cũng như các địa phương đang là tâm điểm của dịch bệnh.

Lee Young Ae gửi lời động viên đến Trung Quốc, mong đất nước tỉ dân sớm vượt qua dịch Covid-19 Ảnh: Cắt từ video

Nghệ sĩ cổ vũ người dân Trung - Hàn vượt qua nỗi ám ảnh Covid-19

“Nàng Dae Jang Geum” Lee Young Ae là một trong những sao Hàn tích cực nhất trong công cuộc cổ vũ người dân Trung - Hàn vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Covid-19. Khi Hàn Quốc bùng phát dịch bệnh giữ dội trong vài ngày trở lại đây, Lee Young Ae cũng nhanh chóng quyên tặng 50 triệu won (hơn 970 triệu đồng) để hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp ở thành phố Daegu.

Trước đó, vào ngày 20.2, tờ Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc) đã đăng tải thông điệp tích cực mà “quốc bảo nhan sắc” xứ kim chi gửi đến người dân nước láng giềng. “Cũng giống như Dae Jang Geum phải chống chọi với dịch bệnh, tôi tin chắc rằng Trung Quốc cũng sẽ ngăn chặn được sự bùng phát của dịch Covid-19. Tôi xin gửi lời tri ân, cổ vũ chân thành nhất đến đội ngũ nhân viên y tế cùng những người dân xứ Trung đang chiến đấu chống lại dịch bệnh”, nữ diễn viên kỳ cựu bày tỏ trong một video ngắn. Lời khích lệ của Lee Young Ae nhận được sự quan tâm của nhiều người, dân mạng xứ Trung cũng đồng loạt gửi lời cảm ơn đến “quý bà Oxy” vì thông điệp ấm lòng.

Với sự hỗ trợ của mình, Kim Go Eun mong người dân có thu nhập thấp có điều kiện phòng Covid-19 Ảnh: BH Entertainment

Nữ diễn viên Kim Go Eun cũng có sự hỗ trợ kịp thời đến người dân Hàn Quốc khi đóng góp 100 triệu won (gần 2 tỉ đồng) thông qua tổ chức Good Neighbor International. Được biết, khoản quyên góp của ngôi sao này sẽ được dùng để giúp đỡ những công dân không có điều kiện vẫn có đủ các vật tư y tế phòng ngừa dịch cơ bản. Chia sẻ về lý do quyên góp, phía Kim Go Eun cho biết nữ nghệ sĩ trẻ hy vọng khoản đóng góp của cô sẽ góp phần ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 đồng thời hữu ích cho các đối tượng đặc biệt như: người già, trẻ em và người có thu nhập thấp. Hwang Sung Joo, đại diện đơn vị nhận hỗ trợ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sao phim Yêu tinh và cam kết sẽ nỗ lực hết mình để số tiền nói trên được sử dụng một cách ý nghĩa nhất.

Hôm 22.2, truyền thông Hàn đưa tin nam diễn viên Park Seo Joon - nghệ sĩ đang gây sốt màn ảnh nhỏ với Itaewon Class, đã quyên góp số tiền 100 triệu won để hỗ trợ chi phí mua các trang thiết bị cần thiết điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại ổ dịch Daegu. Được biết, tài tử họ Park sau khi nghe tin Daegu không đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, anh đã chủ động quyên tiền. Hành động của sao phim She was pretty nhận được sự tán dương của đông đảo công chúng cũng như truyền thông.

Park Seo Joon cùng đông đảo nghệ sĩ xứ kim chi đều có hành động thiết thực để giúp đỡ người dân trong nước trước diễn biến phức tạp của Covid-19 Ảnh: All Kpop

Ngoài ra, ca sĩ Hong Jin Young cũng kịp thời gửi tặng người dân 5.000 chiếc khẩu trang đến người dân để ứng phó với dịch bệnh. Công ty giải trí Pledis Entertainment - ngôi nhà chung của những nghệ sĩ như: Seventeen, Nu’est, Han Dong Geun… cũng tuyên bố rằng đơn vị này sẽ tài trợ các bữa ăn cho những người già neo đơn, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, nam diễn viên Hyun Bin đã viết thư bằng 4 thứ tiếng: Anh, Nhật, Trung, Hàn nhằm hỏi thăm sức khỏe, động viên người hâm mộ châu Á trước tình hình phức tạp của Covid-19 đồng thời mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi. Bên cạnh các tên tuổi được truyền thông nêu tên, vẫn còn rất nhiều ngôi sao giấu mặt đã quyên tiền, trang thiết bị cần thiết đến người dân xứ kim chi. Danh sách các nghệ sĩ quyên góp vẫn tiếp tục được báo chí Hàn cập nhật.

Theo số liệu từ Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), quốc gia này đã có thêm 123 trường hợp nhiễm Covid-19 trong ngày 23.2. Hiện số ca nhiễm virus Corona của nước này đã tăng lên 556 người. Trong đó, Daegu là địa phương có số ca nhiễm cao nhất cả nước.