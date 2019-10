Ngập tràn cảnh nóng, MV cổ trang của Nguyễn Trần Trung Quân gây sốt

Chia sẻ về những áp lực và lý do vắng bóng thời gian khá dài, Nguyễn Trần Trung Quân cho biết: "Quân chưa bao giờ bị áp lực bởi thời gian cả, rõ ràng trước giờ Quân vẫn đi chậm hơn so với các bạn cùng lứa nhưng Quân may mắn cảm thấy mình đi khá vững chắc. Quân chưa bao giờ là người lười biếng hay nản lòng nhưng Quân bị áp lực về những thành công của bản thân. Quân luôn cố gắng mỗi lần trở lại phải tốt hơn thành công của lần trước bởi khán giả đã dần quen với sự đầu tư và chỉn chu của Quân trong mỗi sản phẩm. Quân sẽ cố gắng để hoàn thiện mình hơn, để ra nhiều sản phẩm cho khán giả thưởng thức”.