Nghệ sĩ âm nhạc cổ điển làm MV

Trước khi thực hiện live concert cá nhân đầu tiên có tên Yêu dự kiến diễn ra vào tháng 3 tại sân khấu Viện Pháp , Hà Nội, giọng ca soprano Hiền Nguyễn từng trình làng 2 MV La vie en rose và Thank God it’s friday. Nếu MV đầu tiên La vie en rose giống như cuộc “chào sân” với khán giả trong nước thì đến MV thứ 2 Thank God it’s friday, Hiền Nguyễn tiếp tục khẳng định con đường nhạc cổ điển giao thoa (classical crossover) mà cô theo đuổi. Trở về nước sau thời gian theo học tại Nhạc viện Milan với học bổng của chính phủ Ý, nhận thấy nhạc cổ điển vẫn kén khán giả, Hiền Nguyễn đã nghĩ đến việc xây dựng phong cách mới nhằm tôn vinh vẻ đẹp của nhạc cổ điển kết hợp những điệu pop hiện đại.

Cách đây 2 năm, sau 6 năm đoạt giải á quân cuộc thi Sao Mai 2013, giọng ca thính phòng cổ điển Phạm Thùy Dung đã trình làng MV Tôi nhìn theo cánh chim bay mang màu sắc bán cổ điển. Tiếp đó là liveshow đầu tiên Trăng hát, cùng album đầu tay Moon (Trăng) mang phong cách giao hưởng - thính phòng và MV thứ 2 Ave Maria - tác phẩm kinh điển của dòng nhạc thính phòng. Những sản phẩm âm nhạc này cho thấy “opera, thính phòng cổ điển mới là bản ngã” của Phạm Thùy Dung.

Tháng 1 vừa qua, nữ nghệ sĩ cello Hà Miên ra mắt album đầu tay Romance in Hanoi, được thực hiện sau khi cô kết thúc khóa học tại Trường đại học Nghệ thuật và biểu diễn Vienna (Áo), trong đó gồm phần lớn là những tác phẩm do nhà soạn nhạc người Hà Lan Ad van Dongen sáng tác mang phong cách nhạc phim và cổ điển giao thoa. Trong số những tác phẩm này, Hà Miên chọn bản nhạc Firegirl mang nhiều nét nhạc thể nghiệm pha trộn âm nhạc điện tử và những âm thanh giao hưởng để thực hiện MV gửi tặng khán giả nhân sự kiện ra mắt album. Romance in Hanoi gần như là “cuộc chơi” đầu tiên của Hà Miên trong nỗ lực tiếp cận đại chúng.