Nghệ sĩ cello Hà Miên lọt vào ‘mắt xanh’ nhiều đạo diễn, kể chuyện qua tiếng đàn

Đối với Hà Miên, album đầu tay này không chỉ thuần túy âm nhạc, mà còn là câu chuyện cô muốn kể qua tiếng đàn của mình. “Đây là hình trình và trải nghiệm của một người phụ nữ, với nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, với sự nhạy cảm đặc biệt của một người nghệ sĩ”, cô chia sẻ.

Những ý tưởng của Hà Miên đã đủ cơ duyên thành hiện thực khi cô gặp nhạc sĩ người Hà Lan Ad van Dongen (nghệ danh AvD). Anh là nhạc sĩ chuyên sáng tác nhạc phim, đã làm việc ở nhiều quốc gia.

Trong một dịp sang Hà Nội thỉnh giảng tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, anh đã gặp nhóm tứ tấu Apaixonado mà Hà Miên là một thành viên.

Hà Miên là gương mặt xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh Ảnh Nghệ sĩ cung cấp

Trong album Romance in Hanoi của Hà Miên vừa ra mắt, có 4 bản nhạc do nhạc sĩ AvD sáng tác mới, mang phong cách nhạc phim và cổ điển giao thoa, cùng 2 bản nhạc Việt Nam quen thuộc đã được làm mới lại.

Những bản nhạc được nhạc sĩ Ad van Dongen sáng tác mang nhiều đặc trưng của nhạc phim, với những trường đoạn kịch tính được đẩy lên cao độ, khai thác triệt để tính năng nhạc cụ của đàn cello, hấp dẫn và mới mẻ hơn. Nhạc sĩ cũng đã đặt các bản nhạc của mình trong không gian Việt Nam, với những âm thanh quen thuộc từ đường phố, thiên nhiên và cả những nhạc cụ cổ truyền Việt Nam hòa lẫn trong những âm thanh của âm nhạc cổ điển giao thoa với nét âm nhạc hiện đại.

Bất ngờ là Hà Miên cũng đã xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh Việt Nam. Với gương mặt hiện đại, phảng phất nét sang trọng, tiểu thư nên thời sinh viên, Hà Miên từng lọt vào “mắt xanh” của các đạo diễn và có cơ hội tham gia nhiều bộ phim, bắt đầu với vai nhỏ đầu tiên trong Tết này ai đến xông nhà, Phượng hồng (đóng cùng với ca sĩ Duy Khoa), Thời xa vắng (đóng chung với Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền), Niệm khúc người cha (vai chính, đóng chung với nhạc sĩ Tuấn Hùng - ban nhạc Mùa Xuân)...

Hà Miên chia sẻ, cô từng nghĩ cái duyên của mình với điện ảnh đã dừng khi ngừng đóng phim, nhưng khi thực hiện album đầu tay, cô lại quyết định thực hiện mang màu sắc nhạc phim như một duyên nợ. “Tôi ước mơ từ lâu thực hiện album nhạc phim nhưng phải đến khi sang nước ngoài học tôi mới có cơ hội thực hiện”, Hà Miên cho hay.

Romance in Hanoi được Hà Miên thực hiện sau khi cô kết thúc khóa học tại Trường đại học Nghệ thuật và Biểu diễn Vienna (Áo). Cô bay sang Amsterdam (Hà Lan) khi visa còn đúng 7 ngày, và có 6 ngày để thu âm 6 bản nhạc cho album. Đó là những ngày mà theo Hà Miên, cô được tập trung cảm xúc cao nhất, gần như là sống trong những bản nhạc đó, vì cô đang kể câu chuyện của chính mình.

“Là một nghệ sĩ, và cũng giảng viên nên tôi chỉ mong một ngày học trò, các con mình cầm CD trên tay và khoe đây là sản phẩm của cô giáo, của mẹ mình. Lý do tôi quyết định ra CD chỉ đơn giản vậy thôi”, Hạ Miên nói. Đó là lý do ban đầu, còn sau đó, Hà Miên muốn đưa tiếng đàn cello đến với khán giả trong nước nhiều hơn. Bởi vậy, cùng với album, Hà Miên đã thực hiện MV mà do chính cô tự đóng.

Nhạc sĩ Trí Minh nhìn nhận những nỗ lực của Hà Miên thực hiện album đầu tay mang tinh thần âm nhạc giao thoa Đông - Tây. “Romance in Hanoi còn là cách quảng bá âm nhạc Việt Nam ra thị trường quốc tế và nâng cao vị thế của âm nhạc cổ điển Việt Nam trên thế giới”, anh nói.