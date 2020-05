Nghệ sĩ hài Hoàng Sơn tiết lộ vợ là cựu người mẫu 'không biết ghen'

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nghệ sĩ Hoàng Sơn tâm sự thời gian qua do dịch bệnh nên các bộ phim, chương trình anh tham gia đều bị hoãn. Tuy nhiên, do có kinh doanh riêng nên anh không bị ảnh hưởng quá nhiều. Bản thân anh là một người không thích đám đông và những nơi ồn ào nên ít khi xuất hiện ở các sự kiện đông người: “Tôi chỉ tham gia họp báo những bộ phim nào do tôi đóng vai chính. Còn những sự kiện mời tôi xuất hiện thì tôi rất ngại. Tính tôi không thích nơi đông người”.