Nghệ sĩ Việt nỗ lực bước ra thế giới

Tạo dấu ấn nổi bật ở Tuần lễ Thời trang New York (Mỹ) hồi tháng 2 năm nay với bộ sưu tập Cuộc dạo chơi của những vì sao và được nhiều ngôi sao Hollywood chú ý lựa chọn diện trang phục của mình, nhà thiết kế Nguyễn Công Trí mới đây lại tiếp tục được mời trình diễn bộ sưu tập Xuân Hè 2020 tại tuần lễ thời trang danh giá này. Trên trang thông tin chính thức của New York Fashion Week, tên nhà thiết kế Công Trí xuất hiện trang trọng bên cạnh những tên tuổi lớn của thế giới như: Anna Sui, Philip Lim, Brandon Maxwell, Jason Wu, Jereme Scott, Prabal Gurung... Theo đó, bộ sưu tập Đi nhặt hạt sương nghiêng với hơn 40 mẫu thiết kế của “anh cả làng thời trang Việt” sẽ được trình diễn vào ngày 9.9 tại Gallery I Spring Studio - New York (phát sóng trực tiếp lúc 11 giờ sáng 10.9 giờ VN trên fanpage Công Trí).

Nhà thiết kế trẻ Trần Hùng cũng ghi tên mình vào danh sách những nhà thiết kế có bộ sưu tập được trình diễn trên sàn quốc tế, khi ngày 15.9 anh sẽ mang những thiết kế VN lên sàn diễn London Fashion Week 2019 (Tuần lễ Thời trang London, Anh). Bộ sưu tập của anh gồm 20 trang phục mang phong cách hiện đại và thanh lịch. Show diễn sẽ được tổ chức tại Victoria House, quảng trường Bloomsbury thuộc trung tâm London, nơi nhiều show của các nhà thiết kế hàng đầu thế giới từng diễn ra tại đây.

Trong lĩnh vực điện ảnh, nhiều cá nhân cũng ghi dấu ấn mới khi “tự thân vận động” để có mặt trong các đoàn làm phim quốc tế. Ngô Thanh Vân vừa hoàn thành lịch trình quay phim hành động tại Anh mà cô đóng cùng ngôi sao Hollywood Charlize Theron. Bộ phim hành động pha kỳ ảo mang tên The Old Guard do đạo diễn Gina Prince-Bythewood dàn dựng. Đây cũng là lần thứ 4 cô góp mặt trong tác phẩm điện ảnh quốc tế sau khi từng đóng trong Ngọa hổ tàng long 2, Star Wars: The Last Jedi và Bright. Ngoài ra, một bộ phim điện ảnh khác có sự tham gia của Ngô Thanh Vân là Da 5 Bloods đang trong giai đoạn hậu kỳ. Đây là tác phẩm điện ảnh mới nhất của đạo diễn Spike Lee - người đã đoạt Oscar 2019 giải kịch bản chuyển thể xuất sắc.