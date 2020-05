Ngỡ ngàng với màn 'lột xác' ngoạn mục của Miu Lê

Tối 8.5, Miu Lê bất ngờ đăng tải hình ảnh mới của mình sau nhiều tháng miệt mài luyện tập trong phòng gym khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Trong đó, nữ ca sĩ chia sẻ dù chế độ ăn của cô bao gồm tinh bột nhưng nhờ tập thể dục một cách thường xuyên, Miu Lê vẫn có được thân hình thon gọn: "Đừng cắt cơm nữa mấy bạn ơi, tinh hoa đất trời hết cả đó". Trước đây, giọng ca Giá như cô ấy chưa xuất hiện sở hữu vóc dáng thừa cân nên từng nhận những lời tiêu cực về ngoại hình như cơ thể quá khổ, chân to, mặt lớn... Chính vì thế, Miu Lê nhiều lần răn đe bản thân về cân nặng bằng cách đăng tải ảnh thân hình ngấn mỡ lên mạng xã hội

Dưới bài đăng của Miu Lê, nhiều cư dân mạng đã để lại "cơn mưa" lời khen dành cho thân hình hiện tại cũng như ý chí quyết tâm bền bỉ của cô. "Miu giờ đẹp lắm á, theo dõi Miu từ lúc em giảm cân", "Miu Lê chưa bao giờ làm mình thất vọng"... Ca sĩ Ưng Đại Vệ cũng đồng tình với đàn em: "Ăn vừa đủ là hay nhất". Nữ diễn viên Tường Vi thích thú khen Miu Lê: "Xuất sắc luôn, không biết bao giờ chị mới siêng được như em". Nhà thiết kế nổi tiếng Lưu Ngọc Kim Khanh lại hài hước: "Trái hú hồn, phải mất hồn".

Thân hình hiện tại của cô nhận được nhiều lời khen ngợi Ảnh cắt từ video

Trước đó, nữ ca sĩ cũng đã đăng tải vlog quá trình luyện tập của bản thân lên kênh YouTube với tiêu đề Học cách yêu bản thân đi, bạn xứng đáng mà. Qua đó, Miu Lê đã có những trải lòng vô cùng chân thật: "Miu còn nhớ cách đây 4 năm, Miu đã phải nhập viện rất lâu vì bị đau bao tử và tràn dịch bao tử. Nặng đến mức không thở được và không thể đứng dậy được, nói chung là tệ lắm. Đó là hậu quả của việc: nhịn ăn, bỏ đói cơ thể sau những lúc ăn quá trớn, ráng uống nước cốt chanh và ăn thật nhiều bưởi... vì nghĩ rằng như vậy sẽ gầy. Lúc đó Miu sợ kinh khủng, sợ chết. Cảm giác bệnh tật lúc đó mà ví dụ có trúng tờ vé số độc đắc cũng không cười nổi á mọi người".

Từ đó, cô quyết tâm tập luyện vì nhận ra sức khoẻ là vàng: "Rồi sau đó Miu quyết định thay đổi, chấm dứt những ngày tháng tồi tệ đó bằng cách tìm đến tập gym và ăn uống healthy. Nói chung con đường tập luyện và ăn kiêng để có sức khỏe là con đường siêu dài, ai nói tập vài bữa hay ăn kiêng vài bữa đẹp luôn là xạo. Đừng tin. Haha! Nó giống như chuyện xây nhà vậy đó, lâu chứ bộ, xây từ móng xây lên, từng viên gạch một. Chứ ầm cái đòi có nhà đẹp, khang trang liền thì không có rồi đó. May ra với nhà mà lười xây thì còn đi mua được chứ sức khoẻ không bao giờ mua được".

Miu Lê từng nhận nhiều ý kiến tiêu cực với thân hình thừa cân ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

"Miu mất gần 4 năm, tập sai cũng có, nản cũng có, phì lên do ăn sai chế độ và không hiểu biết về dinh dưỡng cũng có... nhưng điều làm Miu tự hào nhất là đến ngày hôm nay, Miu vẫn tiếp tục với nó trong vui vẻ, hạnh phúc. Miu tập như điên không phải vì thấy ai chê Miu xấu, chế độ, chê mặt bự, chê đùi to... Miu tập luyện và ăn kiêng chỉ duy nhất mục đích muốn tốt cho bản thân, có sức khỏe thật tốt, hạn chế bệnh tật khi sau này lớn tuổi. Còn chuyện mập, ốm, to con, nhỏ con... là quyết định của mỗi con người. Họ đẹp theo cách riêng của họ. Họ happy với bản thân họ là được. Cần được tôn trọng", giọng ca sinh năm 1991 viết.

Cuối cùng, cô muốn chân thành khuyên mọi người nên nghĩ đến sức khỏe bằng cách ăn uống và sinh hoạt một cách khoa học, chăm tập luyện để xây dựng một nền tảng sức khoẻ thật tốt để chống chọi với bệnh tật. Cô cũng khuyên nên giảm cân khoa học, không tiêu cực và body shaming (chê bai ngoại hình) người khác.