Ngô Thanh Vân suýt là nạn nhân của chiêu lừa đảo tinh vi

Theo lời kể của diễn viên Hai Phượng, cô nhận được một cuộc điện thoại mà đầu dây cho biết cô có mở thẻ ở ngân hàng, đã sử dụng 38 triệu và sẽ bị ngân hàng thưa kiện vì đòi 5 lần không trả. “Xong mình phủ nhận rồi bên đó nói mình đã bị mạo danh và chuyển qua bên Công an Đà Nẵng để báo án. Xong nối máy cái rẹt qua bên công an. Công an nhiệt tình tiếp đón và thu thập thông tin của mình và thực hiện thu âm. Xong ổng bảo mình phải đến đồn công an để khai báo, nhưng vì dịch không di chuyển được nên khai báo qua mạng", Ngô Thanh Vân kể lại.

Đồng thời, nữ diễn viên cho biết khi họ yêu cầu cô gửi ảnh chứng minh nhân dân thì cô nhận ra đây là bọn lừa gạt nên quyết định tắt máy. Ngô Thanh Vân bày tỏ: “Cái bọn này nó không biết chị Hai Phượng hả? Chế mà nó cũng lừa vậy? Cho xin địa chỉ để gửi cho một thùng gạch coi. Làm phải tiếp hết nửa tiếng. Cảnh báo mùa dịch, số điện thoại nào mà dài dài thì khỏi bắt máy, mắc công nha mọi người ơi". Bài viết của Ngô Thanh Vân nhận hơn 5.700 lượt thích và hàng trăm bình luận từ phía cư dân mạng.

Trong giai đoạn này, Ngô Thanh Vân thường xuyên chia sẻ hình ảnh giản dị tại quê nhà Ảnh: FBNV

Đa phần khán giả bày tỏ sự bức xúc trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi của nhóm người này. Đồng thời, một số cư dân mạng cho biết đã gặp phải tình huống tương tự. Một tài khoản chia sẻ: “Mình cũng hay bị y chang vậy nhưng khi nó bảo nối máy với công an thì mình bảo nhà mình có người làm công an thế là nó tắt máy". “Chế ơi, chế nghe làm gì, biết mình không nợ ai thì bị chúng nó lừa kiếm tiền rồi, thiếu gì trường hợp này xảy ra", tài khoản khác chia sẻ. “Quan trọng là việc gì mình không làm thì sao phải sợ. Cứ gom hết thông tin gửi lại cho chính quyền công an giải quyết", một cư dân mạng bình luận.