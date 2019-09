Người đẹp có danh hiệu thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam gây tranh cãi

Sau khi nhận sự chỉ trích từ cộng đồng mạng về việc đăng tải đoạn clip dài gần 25 giây việc khỏa thân rồi 'diễn' nhố nhăng trên nóc nhà phố cổ Hội An, chủ nhân đoạn clip đã lên tiếng xin lỗi.

Theo khuyến nghị của UNESCO tháng 6 vừa qua, phim trường Kong: Skull Island có thể gây ảnh hưởng tới nhận thức về khu di sản thế giới Tràng An.

Đại diện chủ quán cà phê F. ở số 130 Trần Phú (Hội An), nơi cô gái khỏa thân quay clip trên nóc nhà phố cổ khẳng định quán không cho phép khách đến thực hiện các hình ảnh phản cảm, thiếu văn hóa.

Tờ The New York Times vừa đăng tải lời kể của Sarah Edmondson về quá trình cô gia nhập, lôi kéo hàng trăm người cho NXIVM, giáo phái sở hữu những thông tin nhạy cảm của phụ nữ và biến họ thành nô lệ tình dục.

Lãnh đạo TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết việc một cô gái khỏa thân trên nóc nhà ở phố cổ Hội An (TP.Hội An) là một hành động đầy phản cảm và đáng lên án.