Người hâm mộ khắp thế giới mừng danh ca Bob Dylan sang tuổi 80

Trên truyền thông, hàng loạt cơ quan báo chí đưa tin về sinh nhật lần thứ 80 của Bob Dylan. CNN khen ngợi Bob Dylan là một trong những ca, nhạc sĩ có ảnh hưởng lớn nhất trong thế hệ của ông. Xuyên suốt sự nghiệp gần 60 năm, huyền thoại âm nhạc người Mỹ bán hơn 125 triệu đĩa. Một số bài hát nổi tiếng của Bob Dylan có thể kể đến như: The Times They Are a-Changin, Like a Rolling Stone và Blowin 'in the Wind.