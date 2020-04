Người mẫu Trang Lê kể suýt bị lạm dụng khi chụp ảnh khỏa thân

Trang Lê tốt nghiệp Đại học Văn Hiến, TP.HCM. Tuy nhiên, do yêu thích ảnh nghệ thuật nên cô đã đến với nghề người mẫu ảnh nude. Đến nay, cô làm nghề được 6 năm và là một trong những gương mặt có tiếng ở TP.HCM. Trang Lê cho biết, lần đầu tiên chụp ảnh nude, cô không thực sự tự tin khi phải phô diễn cơ thể trước nhiều máy ảnh. Tuy nhiên, sau này khi đã chụp nhiều, cô trở nên dạn dĩ hơn. Song dù vậy, Trang Lê vẫn giấu gia đình. Cô cho biết, lần lên truyền hình này là lần đầu tiên cô công khai với gia đình mình là người mẫu ảnh nude.

Nói về lý do tham gia chương trình Chuyện cuối tuần , Trang Lê cho biết ban đầu cô cũng khá e dè, định giấu mặt. Tuy nhiên, cô muốn mọi người có cái nhìn khác về nghề người mẫu chụp ảnh nude. Do đó, Trang Lê quyết định công khai hình ảnh bởi theo cô, đây là một nghề lương thiện, giúp mọi người có được những hình ảnh đẹp về cơ thể phụ nữ. Đồng thời, cô cũng nói thêm xưa nay, đa phần mọi người có cái nhìn không thiện cảm với nghề mà cô theo đuổi: “Mọi người thường cho rằng, người mẫu ảnh nude là những người phóng túng, thích cởi để nổi tiếng. Tuy nhiên, bản thân tôi thì khác, tôi không cần nổi tiếng mà chỉ muốn có được những bức ảnh đẹp đến với công chúng”.

Trong suốt 6 năm làm nghề, Trang Lê cũng có khá nhiều ảnh được giải thưởng, được in vào các quyển sách. Đặc biệt, cô có một nguyên tắc làm nghề đó là vẫn chụp khuôn mặt một cách bình thường, chứ không giấu mặt, chỉ chụp cơ thể như các đồng nghiệp khác. Nói về các nhiếp ảnh gia chụp nude hiện nay, Trang Lê cho biết dù không có tỷ lệ chính xác, nhưng với kinh nghiệm của mình thì “người tử tế thì ít mà không tử tế thì nhiều”. Để bảo vệ mình, khi được mời chụp, cô sẽ tìm hiểu về nhiếp ảnh gia, kinh nghiệm làm việc, nơi chụp, chủ đề chụp. Đặc biệt, Trang Lê không bao giờ nhận lời chụp ảnh của nhiếp ảnh gia chưa từng chụp nude bao giờ bởi những người như vậy thường không giữ được cảm xúc trong lúc chụp: “phần con sẽ lấn át và mình sẽ không an toàn”.

Người mẫu ảnh nude Trang Lê phải giấu cha mẹ để làm nghề, buồn vì dư luận hiểu sai Ảnh: BTC

Trước băn khoăn của đạo diễn Lê Hoàng về việc nhiều nhiếp ảnh gia thường tiết kiệm tiền nên rủ nhau thuê chung một người mẫu, như vậy trong một lần chụp sẽ có người có kinh nghiệm, người không có kinh nghiệm, do đó có thể nảy sinh nhiều chuyện phức tạp. Trang Lê cho biết, cô vẫn có cách xử lý riêng. Trong quá trình chụp, cô sẽ quan sát các nhiếp ảnh gia để biết suy nghĩ của họ về mình. Nếu nhiếp ảnh gia không nhìn mình bằng ánh mắt nghệ thuật mà bằng mắt trần tục thì nhìn sẽ rất khờ dại. Cô chia sẻ: “Có người thì bỏ ra ngoài hút thuốc, có người thì rất run, có người thì không chụp mà chỉ đứng ngoài ngắm”.

Nói về kỷ niệm đẹp nhất trong quá trình chụp nude, Trang Lê tâm sự đó là một lần chụp ở studio phải chuẩn bị mọi thứ rất vất vả. Trang Lê phải ngâm mình trong nước rất lâu, cơ thể đau nhức, tạo dáng nhiều tư thế, đã thế cát sê buổi chụp lại không cao. Tuy nhiên, khi được gửi hình, cô hoàn toàn hài lòng vì hình ảnh rất đẹp, rất nghệ thuật. Song cũng có một lần, khi nhận lời chụp, do chưa tìm hiểu kỹ về người chụp, cô đã nhận lời một người không tốt, để phần con lấn át. Song rất may hôm đó, Trang Lê đã “thoát hiểm an toàn”. Từ đó, cô rút ra kinh nghiệm không bao giờ nhận lời chụp hình ở khách sạn chỉ có một mẫu và một nhiếp ảnh gia. “Điều này sẽ khiến cho khả năng tự vệ của mình thấp”, Trang Lê nói.

Về thu nhập của nghề người mẫu nude , Trang Lê tâm sự, trước đây khi có ít người làm nghề này, thu nhập của cô khá ổn định. Tuy nhiên hiện nay, nhiều bạn trẻ làm nghề hơn, vì thế show của Trang Lê cũng ít hơn. Ở TP.HCM hiện nay, số lượng người mẫu nude chuyên nghiệp là khoảng 30 người. Với Trang Lê, cô luôn rõ ràng minh bạch phải có thu nhập thì mới tiếp tục làm nghề: “Cát sê của tôi tùy theo buổi chụp. Để mua được nhà hay xe thì chưa, nhưng tôi có thể giúp bố mẹ sửa nhà”. Chia sẻ về chuyện tình cảm riêng tư, Trang Lê cho biết, cô từng có bạn trai, cũng chính là người đã từng chụp ảnh cho cô. Song cuối cùng, do ích kỷ, bạn trai không muốn cô theo nghề này vì không muốn bất kỳ ai ngắm cơ thể bạn gái mình, do đó hai người đã chia tay. Theo Trang Lê, đây là một nghề khó được thông cảm, vì thế nhiều khi cô nghĩ sẽ sống độc thân, không lấy chồng.

Chương trình Chuyện cuối tuần chủ đề Nhọc nhằn nghề người mẫu khỏa thân với màn đối thoại thẳng thắn giữa đạo diễn Lê Hoàng và người mẫu Trang Lê sẽ được phát sóng ngày 18.4 trên VTV9.