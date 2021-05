Nhà hát Anh đưa con rối khổng lồ 'đi bộ' khắp châu Âu để ủng hộ người tị nạn

Con rối cao 3,5m có tên gọi Little Amal, mô phỏng hình ảnh một bé gái tị nạn 9 tuổi, người Syria . Little Amal đang chuẩn bị cho chuyến "đi bộ" dài khoảng 8.000 km, kéo dài trong vòng 12 tuần, bắt đầu từ ngày 27.7 đến ngày 3.11. Con rối sẽ xuất phát ở Gaziantep (gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ Syria ); sau đó ghé thăm Hy Lạp, Ý, Pháp, Đức, Bỉ và cuối cùng là Manchester ( Anh ).

Hoạt động đưa Little Amal đi khắp châu Âu nằm trong khuôn khổ dự án The Walk do nhà hát Good Chance (Anh) khởi xướng, nhằm nâng cao nhận thức và kêu gọi sự quan tâm của thế giới dành cho người tị nạn , đặc biệt là trẻ em tị nạn. Để tạo hình con rối, ban tổ chức tìm đến công ty thiết kế, biểu diễn múa rối Handspring có trụ sở ở Nam Phi . Bên cạnh đó, một nhóm nghệ sĩ múa rối cũng sẽ đồng hành với Little Amal trên chặng đường sắp tới.