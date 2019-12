Nhã Phương lần đầu tiết lộ tên con gái

Liên quan đến chuyện thịt heo tăng giá, sự xuất hiện của loạt trang phục in hình thịt heo nhanh chóng được cộng đồng mạng quan tâm.

Tối 22.12, Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2019 Ngọc Châu xuất hiện với vai trò vedette trong show thời trang The Perennial Winter Fashion Show.

Đổ bộ phòng vé Bắc Mỹ hôm 19.12, Star Wars: The Rise of Skywalker dễ dàng trở thành siêu phẩm đắt giá nhất tuần. Tuy nhiên, phim có màn chào sân an toàn và không nhận được hiệu ứng tích cực từ người xem, giới phê bình.