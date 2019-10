Nhà thơ Du Tử Lê, tác giả 'Khúc thụy du', qua đời

Theo thông tin từ bạn bè Du Tử Lê, ông qua đời lúc 20g ngày 7.10 (giờ Mỹ) tại tư gia ở Garden Grove.

Ông khởi sự làm thơ rất sớm, từ năm 1953 tại Hà Nội, với nhiều bút hiệu khác nhau, bút hiệu Du Tử Lê được dùng chính thức từ năm 1958 trên tạp chí Mai. Thơ của ông xuất hiện trên nhiều tạp chí trong và ngoài nước. Ông định cư tại Hoa Kỳ năm 1975 và có thơ đăng trên nhật báo Los Angeles Times, New York Times.

Năm 1993, G.S. Neil L. Jaimeson chọn dịch và phân tích một bài thơ của Du Tử Lê in trong cuốn Understanding Vietnam, xuất bản bởi liên đại học Berkeley, UCLA, London, là sách giáo khoa về văn học Việt Nam cho nhiều đại học tại Hoa Kỳ và Âu Châu. Du Tử Lê là một trong 6 nhà thơ Việt Nam thuộc thế kỷ 20, có thơ được chọn in trong tuyển tập Thi ca thế giới từ thời thượng cổ tới hôm nay do nhà W.W. Norton New York, New York ấn hành năm 1998.