Nobel Văn chương 2020: Nhà thơ Mỹ Louise Glück bất ngờ đoạt giải

Có thể nói đây là cái tên bất ngờ. Theo hãng tin AP, trước khi giải Nobel Văn chương 2020 được công bố, đứng đầu danh sách đặt cược của nhà cái Ladbrokes (Anh) là nhà thơ nhà thơ Canada Anne Carson với tỉ lệ đặt cược 5/1, tiếp theo là tiểu thuyết gia người Nga Lyudmila Ulitskaya (6/1), tác giả người Canada Margaret Atwood (6/1) và nhà văn vùng Caribe Maryse Condé (6/1).

Một số nhà chuyên môn cho rằng có thể ban giám khảo sẽ để mắt đến tác phẩm của nhà văn người Mỹ Jamaica Kincaid. Ngoài ra, những ứng viên tiềm năng khác là nhà văn Nga Lyudmila Ulitskaya, nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami, nhà văn Canada Margaret Atwood và nhà thơ, nhà văn người Kenya Ngugi wa Thiong’o.

Louise Glück sinh năm 1943 tại New York , tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Colombia, giảng dạy ở các trường đại học , được phong hàm giáo sư chính của trường Williams ở bang Massachuset. Bà có trong tay nhiều tập thơ: Đầu lòng (Firstborn, 1968); Ngôi nhà trên đầm lầy (The House on Marshland, 1975); Mảnh vườn (The Garden, 1976); Hình hài hư hao (Descending Figure, 1980); Chiến thắng của Achilles (The Triumph of Achilles, 1985).