Nhà thơ Văn Công Hùng lên tiếng việc NXB Đại học Quốc gia TP.HCM vi phạm bản quyền

Nhà thơ Văn Công Hùng (ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa 8, Phó chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai, nguyên Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Gia Lai) sinh ra và lớn lên, học phổ thông tại Thanh Hóa dù quê ông ở H.Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sau khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Huế năm 1981, ông xung phong lên Gia Lai - Kon Tum công tác.

Văn Công Hùng là một tác giả viết rất khỏe, xông pha đủ các thể loại thơ, văn, phóng sự, tản văn và hầu như lĩnh vực nào cũng có duyên. Nhiều tác phẩm của ông: Bến đợi, Hát rong, Ngựa trắng bay về, Hoa tường vi trong mưa, Mắt cao nguyên, Gõ chiều vào bàn phím, Lời vĩnh cửu, Đêm không màu, 6-8 Văn Công Hùng, Vòm trời khác, Cầm nhau mà đi… được nhiều độc giả mê mẩn.

Cách đây vài ngày, nhà thơ Văn Công Hùng được người bạn gửi cho bản chụp một cuốn sách của NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, in lần thứ 4 (lần đầu in năm 2011), trong đó có sử dụng tác phẩm của ông. Nhà thơ cho biết: “Tất nhiên thấy tác phẩm in trong sách là mừng rồi, nhưng xem xong ngơ ngác: ơ mình là tác giả mà mình chả biết gì; họ lấy in không hỏi, in xong không biếu sách, không nhuận bút, mà đã in tới lần thứ 4”

Bìa cuốn 150 bài văn hay lớp 9 sử dụng tác phẩm của nhà thơ Văn Công Hùng nhưng chưa xin phép và chi trả nhuận bút cho tác giả Ảnh: NVCC

Sáng 18.7, sau thời gian suy nghĩ, nhà thơ Văn Công Hùng vừa có thư gửi tới NXB Đại học Quốc gia TP.HCM và các tác giả biên soạn: Thái Quang Vinh, Trần Đức Niềm, Lê Thị Nguyên. Nhà thơ dùng lời lẽ khá nhẹ nhàng khi mở đầu lá thư này: “Lời đầu tiên, tôi xin gửi tới quý NXB và các anh chị lời cám ơn, vì quý NXB và các anh chị đã chịu khó đọc tôi, và có vẻ thích nên đã chọn một tác phẩm của tôi vào cuốn sách mà quý vị đã làm, tái bản ít nhất là tới lần thứ 4 - cuốn 150 bài văn hay lớp 9”.

Đoạn tiếp theo, nhà thơ thẳng thắn nêu: "Thưa các anh chị, rằng thì là đã qua rồi cái thời lấy tác phẩm của ai in là ban ơn cho người ấy, là sang cho người ấy. Với ai thì có thể chứ với tôi thì không ạ. Các anh chị đã lấy tác phẩm của tôi mà không hỏi tôi lấy một câu, lại còn sửa tên”.

Lời nói đầu của các tác giả biên soạn được nhà thơ Văn Công Hùng nhắc tên Tít bài Thành phố một thời thông của nhà thơ Văn Công Hùng bị những người biên soạn sách tự tiện sửa lại thành Nhớ ngàn thông theo ông là "quá sến rện".

Mặc dù theo luật có thể khởi kiện ra tòa, nhưng nhà thơ Văn Công Hùng cho rằng: “Giới chữ nghĩa với nhau, tôi bỏ qua, chỉ yêu cầu các anh chị thực hiện nghĩa vụ xuất bản, gửi sách tặng cho tác giả, thanh toán nhuận bút cho tôi bằng sách, tôi sẽ dùng số sách này tặng các thư viện trường học vùng sâu vùng xa. Hôm kia trên Facebook của mình, tôi đã đăng ảnh chụp cái bảng ghi công những người ủng hộ thư viện trường, người nhiều nhất 500 ngàn đồng, người ít 100 ngàn đồng, toàn các thầy cô giáo trong trường và một ít phụ huynh, đâu tổng cộng được mấy triệu. Hãy xem những thông tin ấy rồi ứng xử cho có lý và có tình".