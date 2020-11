Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh kể hậu trường tác phẩm mới 'Con chim xanh biếc bay về'

Tham dự và chia vui với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh khi ra mắt tác phẩm mới Con chim xanh biếc bay về có bà Phan Thị Thu Hà, Phó giám đốc thường trực NXB Trẻ và đông đảo độc giả yêu quý tác giả.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong trang phục sơ mi rất thời trang cười tươi rói khi đứa con tinh thần của mình phát hành đúng vào dịp Ngày độc thân 11.11. Ông cho rằng đây là điều khá thú vị vì nội dung cuốn sách cũng có phần dành cho… đối tượng này. Rồi trong lúc cao hứng, nhà văn đọc luôn một lèo 4 câu thơ in trong sách: “Có người ngủ suốt mùa đông/Tỉnh ra không biết có chồng hay chưa?/Có người ngủ suốt mùa mưa/Tỉnh ra mới biết hiện chưa có gì…”.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cười hà hà rồi bật mí là chưa bao giờ trong số tác phẩm của mình mà thơ lại xuất hiện… dày đặc như tác phẩm mới toanh này. “Vì tôi cũng là nhà thơ vẫn đang sáng tác hoành tráng nhưng chẳng biết gửi in ở đâu, nên thôi tôi in truyện rồi tự đưa thơ của mình vào đó đăng luôn cho khỏe", ông vui vẻ chia sẻ.

Bà Phan Thị Thu Hà, Phó giám đốc thường trực NXB Trẻ, tặng hoa chúc mừng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh Các nhà báo đặt câu hỏi với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh về tác phẩm mới Ảnh: Quỳnh Trân

Nhà văn cũng hé lộ thêm là trong truyện dài Con chim xanh biếc bay về có tới 3 chuyện tình, trong đó một chuyện tình tay ba - hay tạm gọi là tay tư cũng được - khá eo le và... gay cấn mà chỉ có đọc tác phẩm thật kỹ mới phát hiện ra, da diết như câu thơ: “Con chim xanh biếc/Đậu hờ trên tay/Yêu anh đến thế/ Mà thành mây bay”.

Đại diện NXB Trẻ cũng thông tin thêm những điều đặc biệt quanh cuốn sách mới của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: "Do tác phẩm được viết bởi một tác giả được xem là best-seller của Việt Nam nên Con chim xanh biếc bay về được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt và háo hức chờ đợi. Các diễn đàn như fanpage NXB Trẻ, Tiệm sách Kính vạn hoa, Nguyễn Nhật Ánh FCVN, Những người thích đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh… thu hút hàng ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ những thông tin xung quanh tác phẩm Con chim xanh biếc bay về. Nhiều suy đoán rất thú vị của bạn đọc dành cho tác phẩm mới như: nhà văn viết tác phẩm Con chim xanh biếc bay về để tiếp nối “con chim xanh” trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh…; hay như suy đoán nhân vật Ngạn của Mắt biếc sau khi rời làng Đo Đo sẽ xuất hiện trong tác phẩm này để có một kết thúc tốt đẹp hơn. Hoặc những giải mã vui của bạn đọc về việc vì sao nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thích màu sắc trên các tên sách của mình... Những điều này càng khiến cho tác phẩm mới thêm sức hấp dẫn".

Ông Nguyễn Thành Nam (phải), Phó giám đốc NXB Trẻ, tiết lộ thêm: "Trong số sách phát hành đợt này, có 130.000 bản bìa mềm và 20.000 bản bìa cứng đặc biệt chỉ in một lần"

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh hạnh phúc trong niềm vui chung với độc giả

Bị người hâm mộ "bủa vây"...

...và ký tặng sách cho độc giả Ảnh: Quỳnh Trân

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh kể: “Do bà xã tôi có mở quán ăn Đo Đo ở TP.HCM nên tôi thường có điều kiện tiếp xúc với các bạn trẻ đang mưu sinh ở đây nhiều và hiểu thấu ruột gan, tâm tư suy nghĩ của họ nên phần 1 của cuốn sách tôi dành nhiều trang viết về quán chợ cùng những câu chuyện xung quanh, thắp lên sự lạc quan trong trái tim bạn đọc. Qua những gian nan thử thách, những bạn trẻ tự lập thân, lập nghiệp vẫn tìm thấy niềm vui với những ước mơ, hoài bão xanh rì, bắt nhịp với đời sống đô thị Sài Gòn - TP.HCM". Tác giả Con chim xanh biếc bay về nhấn mạnh: "Vì là nhà văn nên tôi thích viết những gì thân thuộc nhất với mình và tôi rất hài lòng với tác phẩm mới xuất bản”.

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó giám đốc NXB Trẻ, tiết lộ thêm: "Trong số sách phát hành đợt này, có 130.000 bản bìa mềm, và 20.000 bản bìa cứng đặc biệt chỉ in một lần". Sách có kèm bộ postcard gồm 6 thẻ làm quà tặng – in kèm các bài/câu thơ có trong quyển sách này. Con chim xanh biếc bay về là tác phẩm thứ 46 của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được in tại NXB Trẻ.