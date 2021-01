Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tác quyền 47 tác phẩm với NXB Trẻ

Cụ thể các tác phẩm: Phòng trọ ba người, Quán gò đi lên, Thằng quỷ nhỏ, Thiên thần nhỏ của tôi, Trại hoa vàng, Út Quyên và tôi, Người Quảng đi ăn mì Quảng, Sương khói quê nhà, Thương nhớ Trà Long, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ , Lá nằm trong lá, Ngồi khóc trên cây, Bảy bước tới mùa hè, Cây chuối non đi giày xanh, Tôi là Bê tô, Chuyện xứ Lang Biang (4 tập)... Trong đó có hai tác phẩm chuyển ngữ sang tiếng nước ngoài: I see yellow flowers in the green grass, Ticket to childhood; một số tác phẩm đã dàn dựng thành phim rất ăn khách: Mắt biếc, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô gái đến từ hôm qua… Hai đầu sách Kính vạn hoa và Đảo mộng mơ ngoài sách giấy cũng đã được ký kết hợp đồng với NXB Trẻ ở phiên bản eBook.

Được biết, trong hành trình hơn 40 năm cầm bút, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã đoạt nhiều giải thưởng lớn: Năm 1990, truyện dài Chú bé rắc rối được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao giải thưởng Văn học Trẻ hạng A; năm 1995, Nguyễn Nhật Ánh được bầu chọn là nhà văn được yêu thích nhất trong 20 năm (1975 - 1995) và được Hội Nhà văn TP.HCM chọn là một trong 20 nhà văn trẻ tiêu biểu trong 20 năm (1975 - 1995). Năm 2010, tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của ông cũng được trao tặng giải thưởng Văn học ASEAN. Đặc biệt, ông từng nhận cùng lúc 10 giải thưởng “Best seller” năm 2017 của NXB Trẻ.

Với sự nghiệp văn chương đồ sộ nhưng trừ bộ Kính vạn hoa in ở NXB Kim Đồng thì hầu hết các tác phẩm của ông đều “ra lò” ở NXB Trẻ. Giải thích về sự ưu ái này của mình với NXB Trẻ, nhà văn cho biết: “Cuốn sách đầu tiên tôi xuất bản ở đây là Trước vòng chung kết do NXB Măng Non ấn hành năm 1985 (tiền thân của NXB Trẻ bây giờ) như một mối lương duyên để rồi gắn bó bền chặt đến tận bây giờ. Vì vậy, việc ký kết tiếp hợp đồng tác quyền lần này càng chứng tỏ sự tin tưởng, ăn ý, hiểu nhau giữa tác giả và NXB sau 35 năm nặng nghĩa, nặng tình và sự nhìn nhận thấu đáo của mọi người về những gì tôi đã đóng góp cũng như thành quả có được”.

Tại lễ ký kết, ông Dương Thành Truyền - Chủ tịch Hội đồng thành viên, quyền Giám đốc NXB Trẻ, thông tin thêm: “Không chỉ thực hiện việc in ấn, từ nay NXB Trẻ sẽ còn làm đại diện cho nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thỏa thuận với các đối tác trong quá trình thực hiện những tác phẩm phái sinh: chuyển thể điện ảnh, kịch nói, cải lương và một số loại hình nghệ thuật khác… nhằm giúp cho các đứa con tinh thần của ông có thêm điều kiện tiếp tục lan tỏa đến với công chúng”.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết sắp tới, ông dự định sẽ cho ra mắt một cuốn sách mới theo thể loại truyện thần tiên để các độc giả nhỏ tuổi thỏa thích khám phá và bay bổng trí tưởng tượng..