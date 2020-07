Nhà văn tự bán sách

Thường các tác giả ngại tự in sách vì 2 lý do chính: Trước tiên, họ không rành về các thủ tục in ấn; sau nữa, sợ mang tiếng rằng không có nơi nào in cho mà phải tự in thì hơi… mất giá nhà văn. Thực ra, sách tự in đồng nghĩa với tự lo mọi thứ từ A - Z, nhất là khâu phát hành, nên vất vả thực sự. Tuy nhiên, tác giả sẽ có đứa con tinh thần mà mình ưng ý. Hiện chuyện tự in sách khá đơn giản, người viết chỉ cần hoàn thiện bản thảo đưa đến nhà xuất bản để thẩm định, cấp giấy phép xuất bản. Việc trình bày và đi in, tác giả có thể tự thực hiện hoặc thông qua nhà xuất bản nơi cấp giấy phép đều được.