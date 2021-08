Nhà văn Vũ Hạnh biệt trần gian

Nhà văn Vũ Hạnh tên thật là Nguyễn Đức Dũng, sinh ngày 15.7.1926 tại xã Bình Nguyên, H.Thăng Bình, Quảng Nam trong một gia đình nho học. Khi sáng tác, ông dùng nhiều bút danh khác nhau: Vũ Hạnh, Hoàng Thanh Kỳ, Minh Hữu, Nguyên Phủ...

Theo thông tin từ gia đình, nhà văn Vũ Hạnh bị tai biến, phải nhập viện Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) từ ngày 11.8. Dù được chữa trị kịp thời, nhưng do tuổi cao, sức yếu, nhà văn Vũ Hạnh đã ra đi. Do tình hình dịch Covid-19 nên tang lễ của nhà văn Vũ Hạnh được Thành ủy TP.HCM và Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TP.HCM hỗ trợ giúp đỡ tiến hành vào 15 giờ ngày 15.8.2021, linh cữu được đưa đi an táng ở Nghĩa trang TP.HCM tại Củ Chi.