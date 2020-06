Nhàn đàm: Những hột lúa sót

Theo Soompi, "Nữ hoàng rom-com" Hwang Jung Eum trở lại với bộ phim mới của đài KBS mang tên To All the Guys Who Loved Me. Khởi nghiệp từ ca sĩ nhưng Hwang Jung Eum lại rất thành công trong sự nghiệp diễn xuất.