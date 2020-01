Nhan sắc hai con gái xinh đẹp, tài giỏi của 'nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My

Trong dịp này, Diễm My cũng tự hào khoe hai cô con gái xinh đẹp, giỏi giang. Thuỳ My sinh năm 1995, đang học ngành truyền thông báo chí tại Mỹ. Cô gái này có thể nói thông tạo tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc . Thùy My cao 1m73, sở hữu vẻ ngoài hiện đại, cuốn hút, được nhận xét có nhiều nét giống mẹ. Nhiều người còn khuyên Thuỳ My nên đi thi hoa hậu.