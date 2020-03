Nhan sắc ngây thơ hút hồn của tình mới Liam Hemsworth

Cũng giống như Liam Hemsworth, Gabriella Brooks vừa kết thúc mối tình lâu năm với nam ca sĩ Matt Healy nhóm The 1975. Đôi trẻ từng hẹn hò từ hồi 2015 và vừa chia tay vào khoảng tháng 4.2019. Nguyên nhân của sự đổ vỡ này bắt nguồn từ lịch trình bận rộn của Matt Healy. “Đã có rất nhiều căng thẳng trong mối quan hệ của họ do Matt luôn tất bật với hàng loạt chuyến lưu diễn trong năm”, một nguồn tin từng tiết lộ với The Sun

Ảnh: Instagram NV