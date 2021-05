Nhiều món ngon cho mùa phim hè trực tuyến

Theo Hollywood Reporter, Disney+ từ tháng 6 sẽ có nhiều dự án phim hấp dẫn. Tác phẩm Jungle Cruise dự kiến chiếu rạp lẫn trên Disney+ cùng ngày 30.7. Hai bom tấn khác cũng sẽ được chiếu trên Disney+ bao gồm Cruella (ngày 28.5) và Black Widow (9.7). Ở thể loại hoạt hình, khán giả có cơ hội thưởng thức tác phẩm mới nhất của xưởng Pixar là Luca với đề tài người cá rất thú vị, dự kiến chiếu ngày 18.6. Mảng truyền hình thì có Loki, series thứ 3 của “vũ trụ điện ảnh Marvel”, sẽ được phát sóng từ ngày 9.6.

Việc Disney chuẩn bị cho mùa phim hè 2021 với những tựa phim hấp dẫn trên Disney+ nằm trong dòng chảy chung với các “đại gia” trực tuyến khác. Nền tảng HBO Max (WarnerMedia sở hữu) thì có The Conjuring: The Devil Made Me Do It (chiếu ngày 4.6 - đây là phần mới nhất của thương hiệu kinh dị đình đám The Conjuring), phim âm nhạc In The Heights (chiếu ngày 11.6), bom tấn The Suicide Squad (chiếu ngày 6.8)... Còn nền tảng Paramount+ thì sẽ thêm 1.000 phim điện ảnh vào thư viện phim của họ vào tháng 6 tới, theo IndieWire.