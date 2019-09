Nhiều người đẹp từng đóng cặp với Ahn Jae Hyun lao đao

Hơn 3 năm trở lại đây, Oh Yeon Seo dần trở thành sao hạng A của xứ kim chi nhờ phim Quý ông trở lại, Cô nàng ngổ ngáo (bản truyền hình), Hoa du ký, Cheese in the trap (điện ảnh). Còn thời gian trước đó, cô khiến dư luận mất cảm tình bởi lùm xùm “phim giả tình thật” với tài tử Lee Jang Woo trong lúc đang tham gia We got married cùng “chồng hờ” Lee Joon hồi năm 2013. Vì Oh Yeon Seo hẹn hò bên ngoài, Lee Joon bị liên lụy, phải rời khỏi show

ẢNH: INSTAGRAM NV