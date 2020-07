Nhiều sao gốc Á được Viện Hàn lâm Mỹ mời chấm giải Oscar

Việc Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ mời 819 thành viên mới, nâng tổng số thành viên của Viện lên con số 9.412 người (dự kiến) cho thấy ban tổ chức giải Oscar đang nỗ lực không ngừng trong việc đa dạng hóa màu da từ cơ cấu cho đến quy chế chấm giải. Trong số 819 khách mời đó, tỉ lệ nghệ sĩ da màu (gồm sao gốc Á) chiếm đến 36%. Song các nghệ sĩ được mời chỉ trở thành thành viên khi họ chấp nhận, Variety nhấn mạnh.

Với tổng số thành viên được mời trong năm 2020, có 45% là nữ giới và 49% đến từ bên ngoài lãnh thổ xứ cờ hoa. Từ báo cáo của Hollywood Reporter, số lượng thành viên mà Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ mời vào năm nay ít hơn so với các năm trước đó. Năm 2018, Viện mời 928 người, một năm sau ban tổ chức mời thêm 842 người. Chỉ những thành viên bên trong AMPAS mới đủ tư cách bình chọn và trao giải Oscar hằng năm.

Trong số các ngôi sao da màu có tên trong danh sách khách mời của AMPAS, nổi bật hai tên tuổi Awkwafina và Constance Wu là hai nghệ sĩ mang dòng máu châu Á từng tạo ấn tượng với giới làm phim Hollywood những năm trở lại đây.

Awkwafina là nữ nghệ sĩ mang hai dòng máu Mỹ - Trung. Ngôi sao 32 tuổi từng xuất hiện trong các phim Ocean's 8, Crazy rich Asians, The farewell... hay cả những bom tấn màn ảnh rộng của Hollywood. Sắp tới, nữ diễn viên gốc Á đầu tiên "ẵm" giải Quả cầu vàng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ phim The farewell sẽ xuất hiện trong bom tấn siêu anh hùng Shang-Chi and the legend of the Ten Rings của Marvel . Cô cũng tham gia lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình Disney lấy bối cảnh châu Á là Raya and the last dragon.