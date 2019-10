Như Quỳnh lên tiếng về mối quan hệ đặc biệt với nhà sản xuất điển trai

Sau thời gian vắng bóng ở các sự kiện trong nước, cuối tháng 10 này Như Quỳnh sẽ tái ngộ khán giả Việt trong chương trình Đêm tình nhân 6. Vừa xuất hiện trong Đêm tình nhân 5 (năm 2018), giờ lại được mời tham gia Đêm tình nhân 6 diễn ra vào ngày 20.10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), nhiều người đặt vấn đề Như Quỳnh được ưu ái vì có mối quan hệ đặc biệt với Giám đốc sản xuất chương trình Nguyễn Thùy Dương. Khi nghe về điều này, Như Quỳnh cười lớn: “Nhà sản xuất không chỉ đẹp trai, ga lăng, dễ thương và rất chuyên nghiệp, nên khi trở lại nước Mỹ các anh chị em nghệ sĩ thường vẫn giữ mối quan hệ, trò chuyện qua lại, bày tỏ mong muốn được cộng tác. Anh Dương yêu quý mọi người, quan tâm chu đáo, không chỉ với riêng Như Quỳnh. Không tin bạn có thể hỏi anh ấy”.

Từng là ''người tình mùa đông'' của hàng triệu đàn ông nhưng đến tuổi này cô vẫn đi đi về về một mình Ảnh: NVCC

Để khẳng định hơn về mối quan hệ trong sáng của mình với nhà sản xuất này, Như Quỳnh dẫn chứng Đêm tình nhân nói chung, Đêm tình nhân 6 nói riêng có nhiều nữ nghệ sĩ xinh đẹp, ngoài cô còn có Minh Tuyết, Lưu Bích, Thanh Hà, Kỳ Duyên... Chính vì thế giọng ca sinh năm 1970 rất hãnh diện khi được làm việc chung với các đồng nghiệp nổi tiếng nhưng cũng phải tạo sức ép cho mình.

Như Quỳnh từng là “người tình mùa đông” của hàng triệu đàn ông nhưng đến tuổi này vẫn một mình. Nói về điều này, Như Quỳnh thẳng thắn cho rằng niềm hạnh phúc nào cũng phải trải qua thử thách và hi sinh. “Hồng nhan bạc phận? Thời nay thì câu này cũng không đúng lắm, nhiều người đẹp vẫn hạnh phúc và may mắn. Tôi cũng có niềm hạnh phúc khi là ca sĩ được khán giả yêu thích qua những nhạc phẩm do mình thể hiện. Về chuyện cá nhân, tôi là người mẹ độc thân có một con gái năm nay 12 tuổi, rất ngoan và tình cảm. Nếu sau này có ai yêu tôi đi nữa thì hãy yêu Quỳnh Như (tên thật của cô - PV) chứ không phải Như Quỳnh ca sĩ”, giọng ca Duyên phận trải lòng.

Như Quỳnh cho biết vì lo tập trung cho nghệ thuật và gia đình, chăm cha già con nhỏ nên không nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm cá nhân Ảnh: NVCC

Như Quỳnh cho biết cô vốn dĩ đơn giản nghĩ khi yêu là cho hết và không tính toán, dù chia tay vẫn quý mến coi nhau như bạn. Cô không chủ động đi tìm vì nếu thực là duyên sẽ tự đến, chia tay cũng là hết duyên thôi. “Như Quỳnh cũng như bao phụ nữ khác, thích có một bờ vai để dựa vào, nhất là sau những đêm diễn trút hết năng lượng trên sân khấu. Nhưng vì lo tập trung nghệ thuật và gia đình, chăm cha già con nhỏ nên tình cảm không nghĩ đến nhiều”, nữ ca sĩ khẽ thở dài.

Không chỉ lận đận tình duyên, Như Quỳnh còn được Trấn Thành, một fan hâm hộ cuồng nhiệt, tiết lộ tình trạng sức khỏe không tốt trong một thời gian khiến nhiều người lo lắng. Sau khi xem Trấn Thành nói trên tivi, Như Quỳnh cho biết có liên lạc với nam diễn viên hài nhưng có lẽ do Mỹ - Việt Nam trái múi giờ nên cô chưa có dịp chia sẻ. Như Quỳnh cho biết không giận thậm chí còn cảm ơn đàn em vì đã rất yêu thương, quan tâm đến mình. Tuy nhiên cô tiết lộ hiện tại sức khỏe của mình rất ổn.

“Về mặt sức khỏe, ai chẳng có lúc mệt mỏi. Nhất là sau khi mẹ qua đời, Như Quỳnh mất đi chỗ dựa tình cảm. Là chị cả trong gia đình, mọi việc Như Quỳnh phải lo hết cho nên thời gian qua buồn nhiều hơn vui, chỉ có bước lên sân khấu tôi mới tạm quên đi nỗi buồn. Cảm ơn Trấn Thành, Thành tài giỏi, sống nội tâm và dễ thương, dù ít gặp nhưng hai chị em rất hiểu nhau”, Như Quỳnh chia sẻ.