Những bom tấn vẫn ‘khuấy đảo’ phòng vé giữa mùa dịch

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng doanh thu trên toàn cầu của bom tấn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (gọi tắt là Shang-Chi) do Destin Daniel Cretton chỉ đạo là hơn 175 triệu USD. Riêng tại thị trường Bắc Mỹ, phim mang về cho nhà sản xuất trên 119,5 triệu USD. Hôm 10.9 vừa qua, tại nơi này, phim vẫn sinh lời rất tốt tại phòng vé khi thu về 9,7 triệu USD từ 4.300 rạp chiếu. Ra mắt khán giả từ ngày 3.9, hiện phim vẫn duy trì ổn định số rạp chiếu.