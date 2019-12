Những cuộc chia tay ồn ào nhất làng giải trí 2019

Giọng ca Born this way từng bộc bạch: “Mỗi một lần tôi thành công, đó cũng là lúc một người đàn ông rời xa cuộc đời tôi”. “Lời nguyền” này tiếp tục đúng khi nữ ca sĩ vừa gây được tiếng vang lớn với phim A star is born cũng là lúc cô phải nói lời chia tay với vị hôn phu Christian Carino sau 2 năm bên nhau

ẢNH: GETTY