Những dấu ấn khó quên của làng điện ảnh thế giới năm 2020

Trước và sau lễ trao giải Oscar diễn ra ngày 10.2.2020 là chuỗi ngày đen tối của những chủ rạp khắp nơi trên thế giới. Ở thị trường phim Mỹ, khi Tổng thống Trump còn tại vị, nhiều chủ rạp phải ngậm ngùi đóng cửa rạp chiếu. Nhiều rạp ở các thành phố như New York , Los Angeles, vốn là những khu vực nắm giữ một lượng lớn khán giả do số lượng rạp tập trung ở đây nhiều, cũng phải "đóng băng". Ngoài Bắc Mỹ, các rạp ở nhiều thị trường phim châu Âu, Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc ... cũng phải đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Câu chuyện đóng cửa rạp chiếu dĩ nhiên không thể bỏ qua thị trường phim khổng lồ đại lục. Ngày 25.1.2020, theo Variety ghi nhận từ Trung Quốc thời gian đó, nhiều nhà kinh doanh "khóc ròng" khi phim đã lên lịch để "càn quét" phòng vé dịp tết Nguyên đán ở quốc gia tỉ dân phải hủy lịch vào phút chót. Tính từ đầu tháng 1.2020, sau khi dịch Covid -19 bùng lên ở thành phố Vũ Hán , tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), hàng loạt hệ thống rạp chiếu ở đại lục như Bona, CGV, Wanda, Emperor, Pavilions... phải đóng cửa. Có hơn 70.000 rạp vắng tanh do tuân theo yêu cầu của chính phủ trong quy định phòng chống dịch.

Cũng ở thị trường phim Trung Quốc vào dịp tết Nguyên đán của nước này, khi chính phủ có những động thái cứng rắn để phòng dịch, các rạp chiếu phải đóng cửa thì số phận những phim đã lên lịch sẵn liền bị dời chiếu. Trong đó phải kể đến phim Khương Tử Nha: Nhất chiến phong thần của các đạo diễn Trình Đằng, Lý Vĩ. Phim đã lên lịch chiếu ngày 25.1.2020 nhưng sau đó dời chiếu sang ngày 1.10.2020.

Các nhà phát hành phim ảnh ở Bắc Kinh hồi đầu tháng 1.2020 nói với Hollywood Reporter rằng những studio bỏ tiền túi để sản xuất phim tự nguyện rút phim khỏi rạp chiếu vì sự an toàn của cộng đồng. Mặc dù tất cả những người trong giới kinh doanh phim ảnh đều biết, giai đoạn tết cổ truyền ở Trung Quốc hằng năm là "cơ hội vàng" để họ tung phim ra thị trường và kiếm tiền bởi theo báo cáo cũng của tạp chí Hollywood Reporter, những phim "khai hỏa" mùa này có thể kiếm được trên 1 tỉ USD tiền vé nhưng tình hình không cho phép họ mạo hiểm.

Ngoài Khương Tử Nha: Nhất chiến phong thần, một số phim "cùng xuồng" có thể điểm qua trong giai đoạn đen tối đó như Detective Chinatown 3 của đạo diễn Trần Tư Thành dời chiếu từ tết Nguyên đán năm 2020 đến ngày 12.2.2021, Lost in Russia của đạo diễn Từ Tranh đáng lẽ đã chiếu ngày 24.1.2020 nhưng cuối cùng hủy chiếu, được đem chiếu trên các nền tảng xem phim trực tuyến...

Nhưng cũng phải xét lại, hồi tháng 3.2020, theo số liệu của công ty phân tích vé online Maoyan, đại lục đã phát nhiều phim trực tuyến để đáp ứng nhu cầu xem phim của khán giả tại nhà thay vì ra rạp mùa dịch và thành quả thu được cũng rất khả quan. Lấy Lost in Russia làm ví dụ, phim này đạt trên 600 triệu lượt xem chỉ trong 3 ngày đầu công chiếu miễn phí trên mạng.

Với Hollywood, phim hủy chiếu, dời chiều từ có thời hạn đến vô thời hạn, hoặc đem thẳng lên nền tảng trực tuyến, thậm chí rao bán phim là một bức tranh chằng chịt. Đơn cử như tất cả phim thuộc giai đoạn 4 của "vũ trụ điện ảnh" Marvel phải dời ngày chiếu liên tục. Trong đó, phim Black Widow - "át chủ bài" đầu tiên của cả giai đoạn 4 - đã dời chiếu 2 lần, cuối cùng dự kiến "hạ cánh" vào ngày 7.5.2021. Ngoài Disney, nhiều hãng phim như Sony, Paramount, Warner Bros... đều chịu chung số phận.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, thị trường phim Trung Quốc vươn lên dẫn đầu phòng vé thế giới. Cụ thể theo số liệu từ Comscore, trong năm 2020, tổng doanh thu mà thị trường phim Trung Quốc có được là gần 2,7 tỉ USD còn thị trường Bắc Mỹ dao động trong khoảng từ 2,3 tỉ USD đến 2,68 tỉ USD. Tổng doanh thu phòng vé toàn cầu năm vừa qua nằm trong khoảng thừ 11,5 tỉ USD đến 12 tỉ USD, chiếm 28% so với năm 2019 là 42,5 tỉ USD.

Phim Bát bách của đạo diễn Quản Hổ đạt doanh thu cao nhất Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung khi thu về tổng số tiền trên 460 triệu USD. Còn ở Bắc Mỹ, phim ăn khách nhất là Bad Boys for Life của các đạo diễn Adil El Arbi và Bilall Fallah với tổng doanh thu trên 413 triệu USD.

Cũng ở thị trường phim châu Á, Nhật Bản chứng kiến một kỳ tích khác về phòng vé đó là phim Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train) của đạo diễn Haruo Sotozaki trở thành phim ăn khách bậc nhất ở xứ sở hoa anh đào năm 2020. Tổng doanh thu của phim ở thị trường Nhật là trên 351 triệu USD (trên 37,1 tỉ yên) sau hơn 70 ngày xuất xưởng.

Sau 19 năm nắm giữ vị trí phim điện ảnh ăn khách nhất xứ Phù Tang, cuối cùng bom tấn Vùng đất linh hồn (Spirited Away, tổng doanh thu trên 31,68 tỉ yên) của đạo diễn Hayao Miyazaki cũng phải giã từ vị trí này và nhường lại cho Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận . Hiện Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train được Nhật Bản gửi tham dự giải Oscar (vòng sơ tuyển) hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc mùa giải lần thứ 93.