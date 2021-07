Những tác phẩm kinh điển thế giới được thay 'áo mới'

Với việc làm mới tác phẩm kinh điển thông qua những bức tranh minh họa của các họa sĩ Việt Nam, các ấn bản hứa hẹn sẽ thân thiện hơn với bạn đọc.

Hắc Tuấn Mã - Hồi ký của một chú ngựa

Đây là phiên bản tiếng Việt mới nhất của tác phẩm kinh điển Black Beauty: His Grooms and Companions, the Autobiography of a Horse của tác giả Anna Sewell - một trong những tượng đài của văn học thiếu nhi thế giới