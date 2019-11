Những thiên thần của Charlie mở màn thất bại

Với ước tính 8,55 triệu USD bỏ túi từ phòng vé quê nhà, Playing with fire của Paramount chỉ giảm 33% doanh thu so với tuần mở màn và đứng ở vị trí thứ 4 trong số top 5 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua. Tác phẩm hiện sở hữu khoản doanh thu nội địa trị giá 25,4 triệu USD sau 10 ngày đổ bộ màn ảnh rộng trong nước. Trên bình diện quốc tế, Playing with fire duy trì phát hành tại 11 thị trường, đem về thêm cho hãng phim 1,3 triệu USD. Bộ phim dự kiến khởi chiếu tại Úc vào giữa tháng 12, sau đó là các bản phát hành ở Anh (27.12), Tây Ban Nha (17.1), Brazil (23.1), Đức và Nga vào đầu tháng 2.2020

ẢNH: PARAMOUNT