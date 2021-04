Những ứng viên nặng ký trên đường đua Oscar 2021

Hạng mục phim xuất sắc của giải Oscar 2021 có 8 phim tranh tài, bao gồm: Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal, The Trial of the Chicago 7, The Father, Judas and the Black Messiah, Mank và Minari.

Phim trực tuyến áp đảo đề cử

Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 , phim chiếu mạng "lên ngôi" tại giải Oscar 2021 khi phim Mank của đạo diễn David Fincher nhận tổng cộng 10 đề cử, bao gồm phim xuất sắc, đạo diễn xuất sắc, nam diễn viên chính xuất sắc và nhiều đề cử ở hạng mục kỹ thuật làm phim. Phim có tài tử Gary Oldman đóng, kể về quá trình sáng tạo kịch bản bộ phim kinh điển đen trắng Citizen Kane (1941).

Chung hãng phát hành với Mank, bộ phim The Trial of the Chicago 7 do đạo diễn Aaron Sorkin viết kịch bản và chỉ đạo, quy tụ dàn sao hùng hậu như Eddie Redmayne, Michael Keaton, Joseph Gordon-Levitt, Sacha Baron Cohen... nhận hết thảy 6 đề cử, bao gồm phim hay nhất, kịch bản gốc xuất sắc... Phim lấy bối cảnh trong thập niên 1960 kể về một nhóm các nhà hoạt động lên tiếng phản đối chiến tranh Việt Nam.

Phim Mank nhận tổng cộng 10 đề cử Oscar, đa phần là các hạng mục kỹ thuật làm phim Ảnh: Netflix

Cũng như hai phim Mank và The Trial of the Chicago 7, bộ phim âm nhạc Sound of Metal của đạo diễn Darius Marder cũng là một ứng viên tiềm năng khác đến từ nền tảng chiếu phim trực tuyến khi nhận tổng cộng 6 đề cử Oscar . Do sự thay đổi của ngành công nghiệp giải trí suốt năm 2020 bởi dịch, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) - đơn vị chủ trì giải Oscar , mở rộng cửa cho phim trực tuyến.

Nếu Mank, The Trial of the Chicago 7 cùng một "nhà" thì bộ phim âm nhạc chung xưởng phát hành là Ma Rainey's Black Bottom có Viola Davis và tài tử quá cố Chadwick Boseman đóng (đây là phim cuối cùng mà anh xuất hiện) lại nhận đến 5 đề cử. Mặc dù không có mặt ở hạng mục đề cử phim xuất sắc nhưng phim này cũng có mặt ở những hạng mục khác như nam diễn viên chính xuất sắc (cho Chadwick Boseman) và nữ diễn viên chính xuất sắc (Viola Davis).

Những số phận bên lề 'nặng đô' không kém

Bên cạnh đó, đường đua Oscar năm nay không thể bỏ sót hai cái tên Minari của đạo diễn Lee Isaac Chung và Nomadland của nữ đạo diễn Trung Quốc Chloé Zhao. Minari, dựa trên những ký ức của đạo diễn, là một câu chuyện nguyên sơ về một gia đình Hàn nhập cư vào Mỹ thập niên 1980 và cố gắng đổi đời qua bao bất đồng về văn hóa ; với Nomadland, tuy là một phim chuyển thể nhưng đây lại là cái tên sáng chói mùa giải này vì thời gian qua giới phê bình phim phương Tây đặc biệt dành tình cảm yêu mến cho tác phẩm.

'Minari' giúp nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc Youn Yuh Jung nhận đề cử Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc ở tuổi 74 Ảnh: IMDB

Có nữ diễn viên từng thắng giải Oscar về diễn xuất là Frances McDormand đóng chính, phim Nomadland kể về một phụ nữ rong ruổi khắp nước Mỹ để mưu sinh trong giai đoạn kinh tế khủng hoảng. Tác phẩm này từng thắng giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice hồi năm 2020, đồng thời "ẵm" luôn hai giải quan trọng tại Quả cầu vàng 2021 là đạo diễn xuất sắc nhất (cho Chloé Zhao) và phim truyện xuất sắc nhất (hạng mục chính kịch).

Ban tổ chức mùa giải cũng ưu ái trao một vé cho hai tác phẩm The Father, phim về tuổi già của đạo diễn Florian Zeller và Promising Young Woman, phim lấy đề tài trả thù của nữ đạo diễn Emerald Fennell tại đường đua phim xuất sắc trong khi hai phim này đều là phim đầu tay.