Những vai diễn nổi bật của 'ác nữ Cruella' Emma Stone

Những vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của Emma Stone chưa gây ấn tượng nhiều với khán giả màn bạc. Những năm trở lại đây, cô mới ghi dấu ấn bằng những tác phẩm đa dạng, phong phú ở nhiều thể loại như kinh dị, chính kịch, lịch sử, nhạc kịch... Dưới đây là những phim đáng xem của minh tinh Emma Stone.

The Favourite

Tác phẩm The Favourite (2018) của đạo diễn Yorgos Lanthimos là bộ phim "cung đấu" hấp dẫn lấy đề tài lịch sử là cuộc sống của Hoàng gia Anh. Trong phim, minh tinh sinh năm 1988 vào vai người hầu cận gần gũi của Nữ hoàng Anne (Olivia Colman đóng) và là tình địch của nữ quý tộc Sarah (Rachel Weisz hóa thân). Phim nhận tổng cộng 10 đề cử tại giải Oscar 2019, trong đó minh tinh Emma Stone nhận đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

La La Land

Emma Stone nhận tượng vàng Oscar nhờ vai diễn ấn tượng trong phim La La Land Ảnh:Getty Images

Bộ phim La La Land (2016) của đạo diễn Damien Chazelle là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất trong sự nghiệp diễn xuất của chân dài 33 tuổi. Cô đóng cùng tài tử Ryan Gosling trong vai cặp tình nhân đổ vỡ hạnh phúc khi họ đang kiếm tìm ước mơ trên con đường nghệ thuật . Tác phẩm này nhận tổng cộng 14 đề cử của giải Oscar 2017 và đã thắng 6 giải, bao gồm Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Emma Stone.

Birdman

Emma Stone trong phim Birdman Ảnh: M Productions

Tên đầy đủ của phim là Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2014), hay gọi đơn giản là Birdman, là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của minh tinh khi cô nhận đề cử Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại mùa giải năm 2015. Trong phim, cô vào vai một nhân vật bất cần trong câu chuyện của một cựu diễn viên đóng phim siêu anh hùng hết thời đang chật vật lấy lại hào quang trong quá khứ. Tác phẩm của đạo diễn Alejandro G. Iñárritu được đầu tư 18 triệu USD, có tổng doanh thu phòng vé toàn cầu hơn 103 triệu USD.