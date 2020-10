Nở rộ gameshow trên mạng

Việc phát sóng trên 2 nền tảng mới và cũ đang là lựa chọn của hầu hết nhà sản xuất chương trình hiện nay. Dễ nhận ra cái lợi của việc phát sóng trên mạng là chương trình không bị giới hạn thời gian chương trình, khung giờ phát sóng và không bị nhà đài chỉnh sửa nội dung. Nhưng đây cũng chính là kẽ hở để không ít nhà sản xuất cố tình tung lên những phiên bản có chi tiết lố lăng, phản cảm, nhằm “câu” người xem, từ đó mang lại doanh thu đáng kể.

Có thể thấy truyền hình đang chịu sự cạnh tranh lớn từ nền tảng số khi nhà sản xuất gameshow, chương trình giải trí có thêm những lựa chọn cho đầu ra của sản phẩm. Ngày càng có nhiều chương trình được thực hiện chỉ để phát trên nền tảng số, có thể kể đến những chương trình mang đến câu chuyện về cuộc sống , tình yêu của cộng đồng LGBT+ (người đồng tính, song tính, chuyển giới) như Come out - bước ra ánh sáng, Just love, Sống thật... Nhiều “anh lớn” trong lĩnh vực sản xuất chương trình giải trí, gameshow đầu tư vào cuộc chơi chỉ ở riêng trên mạng với các chương trình, gameshow như Vi hành cùng sao, Amazing Vietnam, Dọc đường ẩm thực...