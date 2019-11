Noo Phước Thịnh tái xuất sau 9 tháng 'biến mất' khỏi đường đua âm nhạc

Ca khúc mới của Noo Phước Thịnh mang tên I’m still loving you (tựa Việt: Không là người em yêu) sẽ được phát hành chính thức vào ngày 13.11 tới. Poster được thiết kế đơn giản với hình ảnh Noo Phước Thịnh đứng giữa một vùng đất hoang tàn và khô cằn. Điểm đặc biệt khiến người hâm mộ chú ý, đó là vết cắt trên mặt của giọng ca Xa em . Nhiều người dự đoán ca khúc I’m still loving you sẽ là một bản hit “gây bão” của Noo Phước Thịnh dịp cuối năm. Một số khán giả cho rằng giọng ca Chờ ngày mưa tan sẽ không chạy theo xu hướng làm MV mang hơi hướng “drama” như hiện tại, thay vào đó nam ca sĩ sẽ xây dựng một MV đầy tính nghệ thuật