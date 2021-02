NSND Hồng Vân vẫn cố gắng duy trì hoạt động của sân khấu Phú Nhuận

* "Bà bầu" Hồng Vân có thể cho biết có sự thay đổi nào trong kế hoạch hoạt động của sân khấu Phú Nhuận hay không?

* Chị đã chuẩn bị bao nhiêu vở kịch cho mùa tết và trong thời gian tới khi sân khấu có thể sáng đèn trở lại?

- Chỉ một vở mới cho sân khấu Chợ Lớn, còn lại ở Sân khấu kịch Phú Nhuận thì có rất nhiều vở cũ chưa khai thác hết, kể cả các vở đem từ sân khấu Super Bowl qua cũng đang ăn khách.

* Trong tình hình khó khăn chung của sân khấu mà chị vẫn đào tạo được nhiều thế hệ học trò như thế, phải chăng nhờ chị có sân khấu riêng của mình, tạo đất diễn cho các em?

- Đúng là mình có sân khấu riêng thì các em được nhiều cơ hội biểu diễn hơn. Tôi luôn cơ cấu lớp trẻ vào mỗi vở kịch, cho các em diễn hoài thì sẽ nhuần nhuyễn thôi. Thậm chí bắt diễn chính kịch như Số đỏ, Lôi vũ. Bán vé được bao nhiêu thì bán. Phần lời lãi chính là tay nghề các em luôn được cọ xát thực tế, được rèn luyện thường xuyên.

* Sân khấu của chúng ta bây giờ quá eo hẹp, chị có mơ ước gì không?

- Mơ ước cũng đâu có thể giải quyết. Cũng như trước kia tôi hay than thở rằng sân khấu xã hội hóa không ai đoái hoài, cứ tự bơi trong sóng gió. Nhưng than hoài thấy kỳ quá, chỉ còn cách lao vô mà làm, tìm mọi cách tự gỡ cho mình. Thì sân khấu cũng vậy, to hay nhỏ, thiếu thốn kỹ thuật thế nào, ai cũng biết rồi, nhưng thôi có nhiêu làm nhiêu. Quan trọng là tay nghề nghệ sĩ phải khá để bù đắp cho cơ sở vật chất, bù đắp chút nào hay chút đó. Có mặt bằng là yên tâm làm nghề rồi. Chúng tôi gắn bó với sân khấu kịch Phú Nhuận đã lâu, khán giả cũng đã gắn bó, trở thành địa chỉ quen thuộc, chỉ mong "trời yên sóng lặng" để chúng tôi biểu diễn là may mắn lắm. Qua đại dịch Covid -19 này, mình mới rút ra một điều: cứ bình thường đã là… hạnh phúc.