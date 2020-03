NSND Hồng Vân xúc động kể về lần cuối xem cố nghệ sĩ Thanh Nga biểu diễn

Nghệ sĩ Hồng Vân tâm sự cô thấy may mắn vì được xem suất cuối cùng của vở diễn Thái hậu Dương Vân Nga do cố nghệ sĩ Thanh Nga thể hiện ở Cao Đồng Hưng. Trên sân khấu, diễn viên Phượng khấu không giấu được sự xúc động khi kể về kỷ niệm này. Cô nói: “Suất đó tôi đủ tiền mua và phải xếp hàng dài chứ không phải như bây giờ muốn mua lúc nào cũng được. Rất may mắn là tới phiên của tôi cũng là tấm vé cuối cùng".