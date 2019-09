NSND Minh Vương vừa cúng Tổ vừa nhận danh hiệu

Theo thông tin từ nhà thiết kế Phương My , thương hiệu Phuong My Bridal tiếp tục nhận được tin vui khi vừa được đề cử giải thưởng Best Emerging Bridal Fashion Brand (Thương hiệu mới xuất sắc nhất trong làng thời trang cưới) tại Bridelux Industry Awards 2019, Anh. Trong hạng mục này, Phương My là đại diện VN duy nhất.